https://ria.ru/20240619/arest-1954057914.html

Суд арестовал повара по делу о массовом отравлении

Суд арестовал повара по делу о массовом отравлении - РИА Новости, 19.06.2024

Суд арестовал повара по делу о массовом отравлении

Замоскворецкий суд Москвы арестовал повара Карима Норматова, обвиняемого по делу о массовом отравлении людей едой из службы доставки, передает корреспондент РИА РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T17:47

2024-06-19T17:47

2024-06-19T18:51

происшествия

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

москва

нижегородская область

балашиха

анастасия ракова

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1954069400_0:170:3011:1864_1920x0_80_0_0_2f010c767ffafc083bfa1267126e56b5.jpg

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал повара Карима Норматова, обвиняемого по делу о массовом отравлении людей едой из службы доставки, передает корреспондент РИА Новости."Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Норматова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 28 суток, то есть до 15 августа", — огласила решение судья.Перед этим следователь сообщила, что подозреваемый пытался скрыться, его задержали в аэропорту Жуковский. Сам он заявил, что не собирался бежать, "просто работодатель отпустил его на время домой".Норматов рассказал, что живет и работает в Балашихе, официально не трудоустроен, регистрации в России нет. Вопросы судьи ему разъяснял переводчик, но отвечал он в основном самостоятельно.Защита просила не заключать фигуранта под стражу, мотивируя это тем, что он — не профессиональный повар, который "лишь исполнял задания руководства и готовил так, как ему скажут".Адвокат также добавил, что следователи отправили изъятую фасоль на две химико-токсикологические экспертизы.Вспышку ботулизма зарегистрировали в Москве (с подозрением на это заболевание к врачам обратились более 120 человек), в Подмосковье (госпитализировали 20 человек), Нижнем Новгороде (16) и Казани (15).Как выяснил Роспотребнадзор, все пострадавшие ели "Салат лобио", произведенный ООО "Локалкитчен". Кроме того, в Москве приостановили продажу "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Задержали четырех человек: гендиректора компании "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества Елену Машкову, а также фактического руководителя компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина и повара, готовившего и фасовавшего эту фасоль, Карима Норматова.

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

москва

нижегородская область

балашиха

жуковский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, москва, нижегородская область, балашиха, анастасия ракова , следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), жуковский