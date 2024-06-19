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Фронтмена группы 2RBINA 2RISTA арестовали за экстремистскую символику - РИА Новости, 19.06.2024
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11:24 19.06.2024 (обновлено: 11:29 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/arest-1953903513.html
Фронтмена группы 2RBINA 2RISTA арестовали за экстремистскую символику
Фронтмена группы 2RBINA 2RISTA арестовали за экстремистскую символику - РИА Новости, 19.06.2024
Фронтмена группы 2RBINA 2RISTA арестовали за экстремистскую символику
Преображенский суд Москвы на 10 суток арестовал фронтмена группы 2RBINA 2RISTA Раниса Гайсина за демонстрацию экстремистской символики, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:24
2024-06-19T11:29
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Преображенский суд Москвы на 10 суток арестовал фронтмена группы 2RBINA 2RISTA Раниса Гайсина за демонстрацию экстремистской символики, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда Гайсин Ранис Салихьянович признан виновным в совершении административного правонарушения… Суд назначил административное наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", - сказали в суде. По данным суда, публикация с запрещенной символикой находилась в свободном доступе для просмотра и скачивания неограниченным количеством пользователей. На Гайсина составили протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда запрещенной атрибутики или символики). На прошлой неделе Никулинский суд Москвы оштрафовал музыканта за частое упоминание наркотических средств в размещенных в сети песнях. Коллектив 2RBINA 2RISTA был основан в 2011 году, преимущественно исполняет рэп-композиции. Песни группы на YouTube посмотрели 130 миллионов раз.
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происшествия, москва, россия, новости культуры
Происшествия, Москва, Россия, Новости культуры
Фронтмена группы 2RBINA 2RISTA арестовали за экстремистскую символику

Суд дал фронтмену 2RBINA 2RISTA Гайсину 10 суток ареста за запрещенную символику

© Фото : соцсети музыкантаРанис Гайсин
Ранис Гайсин - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : соцсети музыканта
Ранис Гайсин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Преображенский суд Москвы на 10 суток арестовал фронтмена группы 2RBINA 2RISTA Раниса Гайсина за демонстрацию экстремистской символики, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда Гайсин Ранис Салихьянович признан виновным в совершении административного правонарушения… Суд назначил административное наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", - сказали в суде.
По данным суда, публикация с запрещенной символикой находилась в свободном доступе для просмотра и скачивания неограниченным количеством пользователей. На Гайсина составили протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда запрещенной атрибутики или символики).
На прошлой неделе Никулинский суд Москвы оштрафовал музыканта за частое упоминание наркотических средств в размещенных в сети песнях.
Коллектив 2RBINA 2RISTA был основан в 2011 году, преимущественно исполняет рэп-композиции. Песни группы на YouTube посмотрели 130 миллионов раз.
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