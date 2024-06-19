https://ria.ru/20240619/apl-1954052575.html
Стратегическая АПЛ пятого поколения войдет в состав ВМФ в начале 2030-х
Стратегическая АПЛ пятого поколения войдет в состав ВМФ в начале 2030-х - РИА Новости, 19.06.2024
Стратегическая АПЛ пятого поколения войдет в состав ВМФ в начале 2030-х
Стратегическая атомная подводная лодка пятого поколения может появиться в составе ВМФ РФ в начале 2030-х годов, сообщил журналистам главком ВМФ адмирал... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:34
2024-06-19T17:34
2024-06-19T20:43
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КРОНШТАДТ, 19 июн - РИА Новости. Стратегическая атомная подводная лодка пятого поколения может появиться в составе ВМФ РФ в начале 2030-х годов, сообщил журналистам главком ВМФ адмирал Александр Моисеев, отвечая на вопрос РИА Новости."В рамках существующих программ как раз и идет плановая смена поколений. Это касается и ракетных подводных крейсеров стратегического назначения и атомных подводных лодок пятого поколения. Конечно же, речь может идти о начале 2030-х годов. Сейчас формируется научно-технический задел для этого", - сказал главком. По его словам, жизненный путь любой боевой системы, в том числе и атомной подводной лодки исчисляется в 25-30 лет.По его словам, жизненный путь любой боевой системы, в том числе и атомной подводной лодки исчисляется в 25-30 лет."Поэтому говоря сегодня о будущем, мы понимаем, что эти системы будут внедряться в ходе завершения цикла эксплуатации тех лодок, которые сейчас стоят на вооружении Военно-морского флота. Пауз в подводном кораблестроении не будет", - подчеркнул Моисеев.С 19 по 23 июня в Кронштадте в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" проходит международный военно-морской салон "Флот-2024", который с среду торжественно открыл адмирал Моисеев. Всего во "Флоте-2024" участвуют 225 промышленных предприятий. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.
https://ria.ru/20240612/cuba-1952412260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вмф рф, кронштадт
Безопасность, ВМФ РФ, Кронштадт
Стратегическая АПЛ пятого поколения войдет в состав ВМФ в начале 2030-х
Главком: стратегическая АПЛ пятого поколения войдет в состав ВМФ в начале 2030-х
КРОНШТАДТ, 19 июн - РИА Новости. Стратегическая атомная подводная лодка пятого поколения может появиться в составе ВМФ РФ в начале 2030-х годов, сообщил журналистам главком ВМФ адмирал Александр Моисеев, отвечая на вопрос РИА Новости.
"В рамках существующих программ как раз и идет плановая смена поколений. Это касается и ракетных подводных крейсеров стратегического назначения и атомных подводных лодок пятого поколения. Конечно же, речь может идти о начале 2030-х годов. Сейчас формируется научно-технический задел для этого", - сказал главком. По его словам, жизненный путь любой боевой системы, в том числе и атомной подводной лодки исчисляется в 25-30 лет.
По его словам, жизненный путь любой боевой системы, в том числе и атомной подводной лодки исчисляется в 25-30 лет.
"Поэтому говоря сегодня о будущем, мы понимаем, что эти системы будут внедряться в ходе завершения цикла эксплуатации тех лодок, которые сейчас стоят на вооружении Военно-морского флота. Пауз в подводном кораблестроении не будет", - подчеркнул Моисеев.
С 19 по 23 июня в Кронштадте
в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" проходит международный военно-морской салон "Флот-2024", который с среду торжественно открыл адмирал Моисеев. Всего во "Флоте-2024" участвуют 225 промышленных предприятий. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.