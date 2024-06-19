https://ria.ru/20240619/aferist-1954044940.html

Итальянский аферист три года получал деньги, находясь на больничном

Итальянский аферист три года получал деньги, находясь на больничном - РИА Новости, 19.06.2024

Итальянский аферист три года получал деньги, находясь на больничном

Итальянская Финансовая гвардия раскрыла аферу жителя южной провинции Реджо-Калабрия, который предоставлял фальшивые справки о болезни, проработав за три года в... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T17:19

2024-06-19T17:19

2024-06-19T17:20

в мире

италия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565089493_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7df480338bbfb13c4bc6e69f2fc068dd.jpg

РИМ, 19 июн - РИА Новости. Итальянская Финансовая гвардия раскрыла аферу жителя южной провинции Реджо-Калабрия, который предоставлял фальшивые справки о болезни, проработав за три года в общей сложности только девять дней, сообщило силовое ведомство. Как уточнили в Фингвардии, мужчина успел проработать в трех учебных заведениях провинции Порденоне на севере страны. Будучи представителем административного, технического и вспомогательного персонала, он всякий раз действовал по одной и той же схеме. "Ответив на звонок из школы, он являлся в секретариат, подписывал трудовой договор и через три дня службы возвращался домой в провинцию Реджо-Калабрия, чтобы в полном спокойствии заняться другой деятельностью путем отправки фальшивых медицинских справок, выданных соответствующими специалистами", - говорится в заявлении ведомства. Таким образом, он не только получал 100% положенных выплат, но и избегал налоговых проверок и даже зарабатывал баллы для повышения заработной платы. В общей сложности при помощи пятерых врачей-сообщников мужчина заработал 40 тысяч евро. Находясь на больничном, итальянец работал брокером по долгосрочной аренде автомобилей, передвигаясь по Италии и за рубежом. Обыск его дома, проведенный по поручению прокуратуры Порденоне, позволил найти и изъять, помимо документации о двойной работе, еще 300 тысяч евро наличными.

https://ria.ru/20240328/zaveschanie-1936285572.html

https://ria.ru/20240603/shtraf-1950109732.html

https://ria.ru/20231208/smi-1914550238.html

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, италия