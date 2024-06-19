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Итальянский аферист три года получал деньги, находясь на больничном - РИА Новости, 19.06.2024
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17:19 19.06.2024 (обновлено: 17:20 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/aferist-1954044940.html
Итальянский аферист три года получал деньги, находясь на больничном
Итальянский аферист три года получал деньги, находясь на больничном - РИА Новости, 19.06.2024
Итальянский аферист три года получал деньги, находясь на больничном
Итальянская Финансовая гвардия раскрыла аферу жителя южной провинции Реджо-Калабрия, который предоставлял фальшивые справки о болезни, проработав за три года в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:19
2024-06-19T17:20
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РИМ, 19 июн - РИА Новости. Итальянская Финансовая гвардия раскрыла аферу жителя южной провинции Реджо-Калабрия, который предоставлял фальшивые справки о болезни, проработав за три года в общей сложности только девять дней, сообщило силовое ведомство. Как уточнили в Фингвардии, мужчина успел проработать в трех учебных заведениях провинции Порденоне на севере страны. Будучи представителем административного, технического и вспомогательного персонала, он всякий раз действовал по одной и той же схеме. "Ответив на звонок из школы, он являлся в секретариат, подписывал трудовой договор и через три дня службы возвращался домой в провинцию Реджо-Калабрия, чтобы в полном спокойствии заняться другой деятельностью путем отправки фальшивых медицинских справок, выданных соответствующими специалистами", - говорится в заявлении ведомства. Таким образом, он не только получал 100% положенных выплат, но и избегал налоговых проверок и даже зарабатывал баллы для повышения заработной платы. В общей сложности при помощи пятерых врачей-сообщников мужчина заработал 40 тысяч евро. Находясь на больничном, итальянец работал брокером по долгосрочной аренде автомобилей, передвигаясь по Италии и за рубежом. Обыск его дома, проведенный по поручению прокуратуры Порденоне, позволил найти и изъять, помимо документации о двойной работе, еще 300 тысяч евро наличными.
https://ria.ru/20240328/zaveschanie-1936285572.html
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в мире, италия
В мире, Италия
Итальянский аферист три года получал деньги, находясь на больничном

В Италии раскрыли афериста, 3 года сидевшего на больничном и получавшего выплаты

© Фото : Polizia di StatoАвтомобиль итальянской полиции
Автомобиль итальянской полиции - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : Polizia di Stato
Автомобиль итальянской полиции. Архивное фото
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РИМ, 19 июн - РИА Новости. Итальянская Финансовая гвардия раскрыла аферу жителя южной провинции Реджо-Калабрия, который предоставлял фальшивые справки о болезни, проработав за три года в общей сложности только девять дней, сообщило силовое ведомство.
Как уточнили в Фингвардии, мужчина успел проработать в трех учебных заведениях провинции Порденоне на севере страны. Будучи представителем административного, технического и вспомогательного персонала, он всякий раз действовал по одной и той же схеме.
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"Ответив на звонок из школы, он являлся в секретариат, подписывал трудовой договор и через три дня службы возвращался домой в провинцию Реджо-Калабрия, чтобы в полном спокойствии заняться другой деятельностью путем отправки фальшивых медицинских справок, выданных соответствующими специалистами", - говорится в заявлении ведомства.
Таким образом, он не только получал 100% положенных выплат, но и избегал налоговых проверок и даже зарабатывал баллы для повышения заработной платы.
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В общей сложности при помощи пятерых врачей-сообщников мужчина заработал 40 тысяч евро. Находясь на больничном, итальянец работал брокером по долгосрочной аренде автомобилей, передвигаясь по Италии и за рубежом.
Обыск его дома, проведенный по поручению прокуратуры Порденоне, позволил найти и изъять, помимо документации о двойной работе, еще 300 тысяч евро наличными.
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