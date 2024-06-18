https://ria.ru/20240618/zhizn-1953697080.html

Мишустин поручил повысить среднюю продолжительность жизни до 78 лет

Мишустин поручил повысить среднюю продолжительность жизни до 78 лет - РИА Новости, 18.06.2024

Мишустин поручил повысить среднюю продолжительность жизни до 78 лет

Средняя продолжительность жизни в России должна возрасти до 78 лет в 2030 году и превысить 80 лет в 2036, увеличение долголетия россиян является главной целью... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:27

2024-06-18T15:27

2024-06-18T15:42

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Средняя продолжительность жизни в России должна возрасти до 78 лет в 2030 году и превысить 80 лет в 2036, увеличение долголетия россиян является главной целью нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Разрабатывается новые нацпроект "Продолжительная и активная жизнь", главным результатом этого проекта должно стать существенное увеличение долголетия наших граждан ... Глава государства поставил новую цель, к 2030 году продолжительность жизни должна возрасти не менее чем до 78 лет, а в 2036 приблизиться к 81 году", - заявил Мишустин в ходе стратегической сессии по национальным проектам.Глава кабмина добавил, что в состав нацпроекта войдет 11 федеральных проектов, работа по ним "активно ведется".

https://ria.ru/20240426/pokazateli-1942574126.html

россия

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Кирилл Волков

общество, россия, михаил мишустин