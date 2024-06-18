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Мишустин поручил повысить среднюю продолжительность жизни до 78 лет
Мишустин поручил повысить среднюю продолжительность жизни до 78 лет - РИА Новости, 18.06.2024
Мишустин поручил повысить среднюю продолжительность жизни до 78 лет
Средняя продолжительность жизни в России должна возрасти до 78 лет в 2030 году и превысить 80 лет в 2036, увеличение долголетия россиян является главной целью... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:27
2024-06-18T15:27
2024-06-18T15:42
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Средняя продолжительность жизни в России должна возрасти до 78 лет в 2030 году и превысить 80 лет в 2036, увеличение долголетия россиян является главной целью нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Разрабатывается новые нацпроект "Продолжительная и активная жизнь", главным результатом этого проекта должно стать существенное увеличение долголетия наших граждан ... Глава государства поставил новую цель, к 2030 году продолжительность жизни должна возрасти не менее чем до 78 лет, а в 2036 приблизиться к 81 году", - заявил Мишустин в ходе стратегической сессии по национальным проектам.Глава кабмина добавил, что в состав нацпроекта войдет 11 федеральных проектов, работа по ним "активно ведется".
https://ria.ru/20240426/pokazateli-1942574126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поручил повысить среднюю продолжительность жизни до 78 лет
Мишустин: средняя продолжительность жизни к 2030 году должна вырасти до 78 лет
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Средняя продолжительность жизни в России должна возрасти до 78 лет в 2030 году и превысить 80 лет в 2036, увеличение долголетия россиян является главной целью нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Разрабатывается новые нацпроект "Продолжительная и активная жизнь", главным результатом этого проекта должно стать существенное увеличение долголетия наших граждан ... Глава государства поставил новую цель, к 2030 году продолжительность жизни должна возрасти не менее чем до 78 лет, а в 2036 приблизиться к 81 году", - заявил Мишустин в ходе стратегической сессии по национальным проектам.
Глава кабмина добавил, что в состав нацпроекта войдет 11 федеральных проектов, работа по ним "активно ведется".