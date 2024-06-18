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Мишустин поручил повысить среднюю продолжительность жизни до 78 лет - РИА Новости, 18.06.2024
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15:27 18.06.2024 (обновлено: 15:42 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/zhizn-1953697080.html
Мишустин поручил повысить среднюю продолжительность жизни до 78 лет
Мишустин поручил повысить среднюю продолжительность жизни до 78 лет - РИА Новости, 18.06.2024
Мишустин поручил повысить среднюю продолжительность жизни до 78 лет
Средняя продолжительность жизни в России должна возрасти до 78 лет в 2030 году и превысить 80 лет в 2036, увеличение долголетия россиян является главной целью... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:27
2024-06-18T15:42
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Средняя продолжительность жизни в России должна возрасти до 78 лет в 2030 году и превысить 80 лет в 2036, увеличение долголетия россиян является главной целью нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Разрабатывается новые нацпроект "Продолжительная и активная жизнь", главным результатом этого проекта должно стать существенное увеличение долголетия наших граждан ... Глава государства поставил новую цель, к 2030 году продолжительность жизни должна возрасти не менее чем до 78 лет, а в 2036 приблизиться к 81 году", - заявил Мишустин в ходе стратегической сессии по национальным проектам.Глава кабмина добавил, что в состав нацпроекта войдет 11 федеральных проектов, работа по ним "активно ведется".
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поручил повысить среднюю продолжительность жизни до 78 лет

Мишустин: средняя продолжительность жизни к 2030 году должна вырасти до 78 лет

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Средняя продолжительность жизни в России должна возрасти до 78 лет в 2030 году и превысить 80 лет в 2036, увеличение долголетия россиян является главной целью нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Разрабатывается новые нацпроект "Продолжительная и активная жизнь", главным результатом этого проекта должно стать существенное увеличение долголетия наших граждан ... Глава государства поставил новую цель, к 2030 году продолжительность жизни должна возрасти не менее чем до 78 лет, а в 2036 приблизиться к 81 году", - заявил Мишустин в ходе стратегической сессии по национальным проектам.
Глава кабмина добавил, что в состав нацпроекта войдет 11 федеральных проектов, работа по ним "активно ведется".
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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