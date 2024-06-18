https://ria.ru/20240618/zakharova-1953806821.html
Захарова рассказала о самой большой беде Европы
Захарова рассказала о самой большой беде Европы - РИА Новости, 18.06.2024
Захарова рассказала о самой большой беде Европы
Самая большая беда Европы — зависимость от США, а не Россия и ее народ. Американцы превратили европейцев не просто в своих сателлитов, а в "царей-клиентов" —... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T20:30
2024-06-18T20:30
2024-06-18T22:05
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Самая большая беда Европы — зависимость от США, а не Россия и ее народ. Американцы превратили европейцев не просто в своих сателлитов, а в "царей-клиентов" — полностью зависимых, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Американцы превратили Евросоюз и входящие в него страны, некогда составлявшие могучий экономический центр, не просто в своих сателлитов. Этот термин ХХ века в нынешней геополитической ситуации окончательно устарел. Пора, кажется, вспомнить термин из области древнеримского права: amicus populi Romani, то есть "друг римского народа". Так консулы и императоры Рима называли "царей-клиентов" — тех, кто находился в полной зависимости. <...> И именно это — ровно это — самая большая беда европейцев. А никак не Россия и ее народ", — написала Захарова в своем Telegram-канале. Она отметила, что сейчас список amici praesidenti Americani достаточно велик — в нем все те, кто думает не о своих гражданах, а выполняет волю, продиктованную из-за океана. Захарова также напомнила, что президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД России 14 июня заявлял, что опасность для Европы исходит не от России, главная угроза — в уже практически тотальной зависимости от США.
https://ria.ru/20240615/koloniya-1953022447.html
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россия, европа, сша, мария захарова, владимир путин, в мире
Россия, Европа, США, Мария Захарова, Владимир Путин, В мире
Захарова рассказала о самой большой беде Европы
Захарова назвала зависимость от США самой большой бедой Европы