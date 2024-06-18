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Путин встретился с главой Якутии Николаевым - РИА Новости, 18.06.2024
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14:27 18.06.2024 (обновлено: 14:33 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/yakutsk-1953671790.html
Путин встретился с главой Якутии Николаевым
Путин встретился с главой Якутии Николаевым - РИА Новости, 18.06.2024
Путин встретился с главой Якутии Николаевым
Президент РФ Владимир Путин в Якутске встретился с главой Якутии Айсеном Николаевым. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:27
2024-06-18T14:33
якутск
политика
россия
айсен николаев
владимир путин
дальний восток
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ЯКУТСК, 18 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Якутске встретился с главой Якутии Айсеном Николаевым."Айсен Сергеевич, мы давно договаривались встретиться и поговорить о развитии Якутии именно здесь, у вас на территории. Как дела?" - спросил глава государства в начале встречи.Путин прилетел в Якутск во вторник. Ранее глава государства осмотрел экспозицию, посвященную достижениям и перспективам в ИТ и креативной отраслях, а также промышленной продукции, применяемой в зоне специальной военной операции.Также глава государства встретился с участниками программ "Земский доктор", "Земский учитель", "Муравьев-Амурский 2030" и деятелями культуры, сделавшими выбор в пользу работы на Дальнем Востоке.
https://ria.ru/20240618/putin-1953621288.html
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якутск, политика, россия, айсен николаев, владимир путин, дальний восток
Якутск, Политика, Россия, Айсен Николаев, Владимир Путин, Дальний Восток
Путин встретился с главой Якутии Николаевым

Путин в Якутске встретился с главой региона Николаевым

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин
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ЯКУТСК, 18 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Якутске встретился с главой Якутии Айсеном Николаевым.
"Айсен Сергеевич, мы давно договаривались встретиться и поговорить о развитии Якутии именно здесь, у вас на территории. Как дела?" - спросил глава государства в начале встречи.
Путин прилетел в Якутск во вторник. Ранее глава государства осмотрел экспозицию, посвященную достижениям и перспективам в ИТ и креативной отраслях, а также промышленной продукции, применяемой в зоне специальной военной операции.
Также глава государства встретился с участниками программ "Земский доктор", "Земский учитель", "Муравьев-Амурский 2030" и деятелями культуры, сделавшими выбор в пользу работы на Дальнем Востоке.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Путин в Якутске встретился с участниками кадровых программ
12:10
 
ЯкутскПолитикаРоссияАйсен НиколаевВладимир ПутинДальний Восток
 
 
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