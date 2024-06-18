https://ria.ru/20240618/yakutsk-1953671790.html

Путин встретился с главой Якутии Николаевым

Путин встретился с главой Якутии Николаевым - РИА Новости, 18.06.2024

Путин встретился с главой Якутии Николаевым

Президент РФ Владимир Путин в Якутске встретился с главой Якутии Айсеном Николаевым. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:27

2024-06-18T14:27

2024-06-18T14:33

якутск

политика

россия

айсен николаев

владимир путин

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ЯКУТСК, 18 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Якутске встретился с главой Якутии Айсеном Николаевым."Айсен Сергеевич, мы давно договаривались встретиться и поговорить о развитии Якутии именно здесь, у вас на территории. Как дела?" - спросил глава государства в начале встречи.Путин прилетел в Якутск во вторник. Ранее глава государства осмотрел экспозицию, посвященную достижениям и перспективам в ИТ и креативной отраслях, а также промышленной продукции, применяемой в зоне специальной военной операции.Также глава государства встретился с участниками программ "Земский доктор", "Земский учитель", "Муравьев-Амурский 2030" и деятелями культуры, сделавшими выбор в пользу работы на Дальнем Востоке.

https://ria.ru/20240618/putin-1953621288.html

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якутск, политика, россия, айсен николаев, владимир путин, дальний восток