https://ria.ru/20240618/wildberries-1953826487.html

Источник рассказал, кто возглавит объединение Wildberries с Russ

Источник рассказал, кто возглавит объединение Wildberries с Russ - РИА Новости, 18.06.2024

Источник рассказал, кто возглавит объединение Wildberries с Russ

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук станет генеральным директором будущей объединенной с Russ группы компаний, сообщил РИА Новости источник на рынке. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T22:48

2024-06-18T22:48

2024-06-18T22:48

экономика

россия

юг

азия

татьяна бакальчук

снг

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук станет генеральным директором будущей объединенной с Russ группы компаний, сообщил РИА Новости источник на рынке. Ранее во вторник крупнейший маркетплейс России Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении. Источник рассказал, что Бакальчук станет "генеральным директором будущей объединенной группы", а глава Russ Роберт Мирзоян - главным исполнительным директором. Ранее во вторник компании заявили РИА Новости, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. Таким образом представители среднего, малого и микробизнеса смогут использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров, нарастить экспорт товаров и усилить их продвижение. Планируется, что география стратегического проекта охватит территорию России, стран СНГ и стран глобального Юга - Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая (всего более 5,8 миллиарда человек).

https://ria.ru/20240613/marketpleysy-1952465734.html

https://ria.ru/20240607/fas-1951317270.html

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экономика, россия, юг, азия, татьяна бакальчук, снг