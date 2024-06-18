https://ria.ru/20240618/wildberries-1953826487.html
Источник рассказал, кто возглавит объединение Wildberries с Russ
Источник рассказал, кто возглавит объединение Wildberries с Russ - РИА Новости, 18.06.2024
Источник рассказал, кто возглавит объединение Wildberries с Russ
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук станет генеральным директором будущей объединенной с Russ группы компаний, сообщил РИА Новости источник на рынке. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T22:48
2024-06-18T22:48
2024-06-18T22:48
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук станет генеральным директором будущей объединенной с Russ группы компаний, сообщил РИА Новости источник на рынке. Ранее во вторник крупнейший маркетплейс России Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении. Источник рассказал, что Бакальчук станет "генеральным директором будущей объединенной группы", а глава Russ Роберт Мирзоян - главным исполнительным директором. Ранее во вторник компании заявили РИА Новости, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. Таким образом представители среднего, малого и микробизнеса смогут использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров, нарастить экспорт товаров и усилить их продвижение. Планируется, что география стратегического проекта охватит территорию России, стран СНГ и стран глобального Юга - Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая (всего более 5,8 миллиарда человек).
https://ria.ru/20240613/marketpleysy-1952465734.html
https://ria.ru/20240607/fas-1951317270.html
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экономика, россия, юг, азия, татьяна бакальчук, снг
Экономика, Россия, Юг, Азия, Татьяна Бакальчук, СНГ
Источник рассказал, кто возглавит объединение Wildberries с Russ
Основательница Wildberries Бакальчук станет гендиректором объединения с Russ
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук станет генеральным директором будущей объединенной с Russ группы компаний, сообщил РИА Новости источник на рынке.
Ранее во вторник крупнейший маркетплейс России Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении.
Источник рассказал, что Бакальчук станет "генеральным директором будущей объединенной группы", а глава Russ Роберт Мирзоян - главным исполнительным директором.
Ранее во вторник компании заявили РИА Новости, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы.
Таким образом представители среднего, малого и микробизнеса смогут использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров, нарастить экспорт товаров и усилить их продвижение.
Планируется, что география стратегического проекта охватит территорию России
, стран СНГ
и стран глобального Юга
- Азии
, Африки
, Ближнего Востока
, Индии
и Китая
(всего более 5,8 миллиарда человек).