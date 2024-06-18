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В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.06.2024
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
Серия взрывов вновь прогремела в Харькове на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T03:56
2024-06-18T03:56
2024-06-18T04:11
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Серия взрывов вновь прогремела в Харькове на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале.Накануне вечером СМИ писали о серии взрывов в Харькове на фоне воздушной тревоги, а чуть позже сообщалось еще об одном взрыве."В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", — говорится в публикации.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области на момент взрывов объявлена не была.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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харьков, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина, В мире
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
"Общественное": серия взрывов вновь прогремела в Харькове