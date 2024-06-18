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В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ

В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.06.2024

В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ

Серия взрывов вновь прогремела в Харькове на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T03:56

2024-06-18T03:56

2024-06-18T04:11

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Серия взрывов вновь прогремела в Харькове на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале.Накануне вечером СМИ писали о серии взрывов в Харькове на фоне воздушной тревоги, а чуть позже сообщалось еще об одном взрыве."В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", — говорится в публикации.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области на момент взрывов объявлена не была.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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