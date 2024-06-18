https://ria.ru/20240618/vystavka-1953700875.html

В Экспоцентре открылась пятая юбилейная выставка RENWEX

В Экспоцентре открылась пятая юбилейная выставка RENWEX - РИА Новости, 18.06.2024

В Экспоцентре открылась пятая юбилейная выставка RENWEX

Пятая юбилейная международная выставка и форум "RENWEX. Энергосбережение, зеленая энергетика и электротранспорт" открылась в Экспоцентре. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:39

2024-06-18T15:39

2024-06-18T15:39

технологии

россия

экспоцентр

московский институт стали и сплавов

российская академия наук

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пятая юбилейная международная выставка и форум "RENWEX. Энергосбережение, зеленая энергетика и электротранспорт" открылась в Экспоцентре. Выставка организуется Экспоцентром при поддержке министерства промышленности и торговли РФ под патронатом Торгово-промышленной палаты России. "На выставке RENWEX-2024 представлены последние достижения в сферах возобновляемой энергии и электротранспорта. Примечательными будут разработки в области солнечной, ветровой, гидро- и геотермальной энергетики, а также в секторе биоэнергии", - сообщил РИА Новости генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев. За пять лет выставка приросла как по числу участников, так и по масштабам экспозиции. В этом году в RENWEX принимает участие 118 компаний из трех стран и 15 регионов РФ. Широкая линейка продукции представлена китайскими производителями. "В этом году мы расширили деловую программу, каждый из трех дней выставки будет посвящен отдельной тематике. Сегодня будут обсуждаться зеленые технологии и энергоэффективность, завтрашний день посвящен электротранспорту и его инфраструктуре, вопросам интеграции новых технологий в городскую среду. 20 июня основное внимание будет уделено микрогенерации, с фокусом на возможности для малых и средних предприятий. Это дает уникальную возможность для участников и гостей выставки глубже погрузиться в каждую тему и обсудить наиболее актуальные вопросы отрасли", - отметил Фатеев. Особое внимание организаторы выставки в этом году уделили взаимодействию с вузами. "Принимая участие в выставке, молодые производители могут не только ознакомиться с тем, как развивается отрасль, но и увидеть новые технологии, разработки, оборудование, наладить связь с экспертами, получить ценнейшие деловые контакты и возможно даже найти потенциальных инвесторов для своих стартапов", - сказал на открытии RENWEX заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов. В этом году в Экспоцентре свои разработки представляют Московский институт стали и сплавов, Институт физики твердого тела РАН, Московский энергетический институт и другие вузы. Пятая юбилейная международная выставка и форум "RENWEX. Энергосбережение, зеленая энергетика и электротранспорт" продлится до 20 июня.

https://ria.ru/20231120/vystavka_mebeli-1910666200.html

https://ria.ru/20240520/vystavka-1947288032.html

https://ria.ru/20240604/vystavka-1950473098.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, экспоцентр, московский институт стали и сплавов, российская академия наук