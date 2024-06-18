https://ria.ru/20240618/vystavka-1953700875.html
В Экспоцентре открылась пятая юбилейная выставка RENWEX
В Экспоцентре открылась пятая юбилейная выставка RENWEX - РИА Новости, 18.06.2024
В Экспоцентре открылась пятая юбилейная выставка RENWEX
Пятая юбилейная международная выставка и форум "RENWEX. Энергосбережение, зеленая энергетика и электротранспорт" открылась в Экспоцентре. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:39
2024-06-18T15:39
2024-06-18T15:39
технологии
россия
экспоцентр
московский институт стали и сплавов
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953701324_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2f698de5397ca5c456265bb308781124.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пятая юбилейная международная выставка и форум "RENWEX. Энергосбережение, зеленая энергетика и электротранспорт" открылась в Экспоцентре. Выставка организуется Экспоцентром при поддержке министерства промышленности и торговли РФ под патронатом Торгово-промышленной палаты России. "На выставке RENWEX-2024 представлены последние достижения в сферах возобновляемой энергии и электротранспорта. Примечательными будут разработки в области солнечной, ветровой, гидро- и геотермальной энергетики, а также в секторе биоэнергии", - сообщил РИА Новости генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев. За пять лет выставка приросла как по числу участников, так и по масштабам экспозиции. В этом году в RENWEX принимает участие 118 компаний из трех стран и 15 регионов РФ. Широкая линейка продукции представлена китайскими производителями. "В этом году мы расширили деловую программу, каждый из трех дней выставки будет посвящен отдельной тематике. Сегодня будут обсуждаться зеленые технологии и энергоэффективность, завтрашний день посвящен электротранспорту и его инфраструктуре, вопросам интеграции новых технологий в городскую среду. 20 июня основное внимание будет уделено микрогенерации, с фокусом на возможности для малых и средних предприятий. Это дает уникальную возможность для участников и гостей выставки глубже погрузиться в каждую тему и обсудить наиболее актуальные вопросы отрасли", - отметил Фатеев. Особое внимание организаторы выставки в этом году уделили взаимодействию с вузами. "Принимая участие в выставке, молодые производители могут не только ознакомиться с тем, как развивается отрасль, но и увидеть новые технологии, разработки, оборудование, наладить связь с экспертами, получить ценнейшие деловые контакты и возможно даже найти потенциальных инвесторов для своих стартапов", - сказал на открытии RENWEX заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов. В этом году в Экспоцентре свои разработки представляют Московский институт стали и сплавов, Институт физики твердого тела РАН, Московский энергетический институт и другие вузы. Пятая юбилейная международная выставка и форум "RENWEX. Энергосбережение, зеленая энергетика и электротранспорт" продлится до 20 июня.
https://ria.ru/20231120/vystavka_mebeli-1910666200.html
https://ria.ru/20240520/vystavka-1947288032.html
https://ria.ru/20240604/vystavka-1950473098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, экспоцентр, московский институт стали и сплавов, российская академия наук
Технологии, Россия, Экспоцентр, Московский институт стали и сплавов, Российская академия наук
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пятая юбилейная международная выставка и форум "RENWEX. Энергосбережение, зеленая энергетика и электротранспорт" открылась в Экспоцентре.
Выставка организуется Экспоцентром при поддержке министерства промышленности и торговли РФ
под патронатом Торгово-промышленной палаты России.
«
"На выставке RENWEX-2024 представлены последние достижения в сферах возобновляемой энергии и электротранспорта. Примечательными будут разработки в области солнечной, ветровой, гидро- и геотермальной энергетики, а также в секторе биоэнергии", - сообщил РИА Новости генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев.
За пять лет выставка приросла как по числу участников, так и по масштабам экспозиции. В этом году в RENWEX принимает участие 118 компаний из трех стран и 15 регионов РФ. Широкая линейка продукции представлена китайскими производителями.
"В этом году мы расширили деловую программу, каждый из трех дней выставки будет посвящен отдельной тематике. Сегодня будут обсуждаться зеленые технологии и энергоэффективность, завтрашний день посвящен электротранспорту и его инфраструктуре, вопросам интеграции новых технологий в городскую среду. 20 июня основное внимание будет уделено микрогенерации, с фокусом на возможности для малых и средних предприятий. Это дает уникальную возможность для участников и гостей выставки глубже погрузиться в каждую тему и обсудить наиболее актуальные вопросы отрасли", - отметил Фатеев.
Особое внимание организаторы выставки в этом году уделили взаимодействию с вузами.
"Принимая участие в выставке, молодые производители могут не только ознакомиться с тем, как развивается отрасль, но и увидеть новые технологии, разработки, оборудование, наладить связь с экспертами, получить ценнейшие деловые контакты и возможно даже найти потенциальных инвесторов для своих стартапов", - сказал на открытии RENWEX заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов.
В этом году в Экспоцентре свои разработки представляют Московский институт стали и сплавов
, Институт физики твердого тела РАН
, Московский энергетический институт
и другие вузы.
Пятая юбилейная международная выставка и форум "RENWEX. Энергосбережение, зеленая энергетика и электротранспорт" продлится до 20 июня.