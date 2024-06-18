https://ria.ru/20240618/vybory-1953737549.html

Действующий губернатор Шумков пойдет на выборы в Курганской области

Действующий губернатор Шумков пойдет на выборы в Курганской области - РИА Новости, 18.06.2024

Действующий губернатор Шумков пойдет на выборы в Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков будет участвовать в выборах главы региона как кандидат от "Единой России", сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:45

2024-06-18T16:45

2024-06-18T16:46

политика

курганская область

россия

вадим шумков

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735223777_0:212:3068:1937_1920x0_80_0_0_af9cb4b0abbf21a94bf722c2d745fced.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июн – РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков будет участвовать в выборах главы региона как кандидат от "Единой России", сообщила пресс-служба регионального отделения партии. По данным реготделения, во вторник Шумков провел встречу с секретарями местных и первичных отделений партии "Единая Россия" в Курганской области. "Он детально рассказал об итогах социально-экономического развития региона, предстоящих планах и подтвердил, что принял предложение секретаря регионального отделения партии Александра Ильтякова баллотироваться на должность губернатора региона как кандидат от партии "Единая Россия", - говорится в сообщении. Конференция регионального отделения партии по выдвижению кандидата назначена на 29 июня. Ранее президент России Владимир Путин поддержал намерение Шумкова участвовать в выборах главы региона, отметив, что он напряженно работал на этом посту. Выборы губернатора Курганской области назначены на 8 сентября 2024 года, в единый день голосования.

https://ria.ru/20240601/vybory-1949852739.html

курганская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, курганская область, россия, вадим шумков, единая россия