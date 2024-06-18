https://ria.ru/20240618/vybory-1953737549.html
Действующий губернатор Шумков пойдет на выборы в Курганской области
Действующий губернатор Шумков пойдет на выборы в Курганской области - РИА Новости, 18.06.2024
Действующий губернатор Шумков пойдет на выборы в Курганской области
Губернатор Курганской области Вадим Шумков будет участвовать в выборах главы региона как кандидат от "Единой России", сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T16:45
2024-06-18T16:45
2024-06-18T16:46
политика
курганская область
россия
вадим шумков
единая россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 июн – РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков будет участвовать в выборах главы региона как кандидат от "Единой России", сообщила пресс-служба регионального отделения партии. По данным реготделения, во вторник Шумков провел встречу с секретарями местных и первичных отделений партии "Единая Россия" в Курганской области. "Он детально рассказал об итогах социально-экономического развития региона, предстоящих планах и подтвердил, что принял предложение секретаря регионального отделения партии Александра Ильтякова баллотироваться на должность губернатора региона как кандидат от партии "Единая Россия", - говорится в сообщении. Конференция регионального отделения партии по выдвижению кандидата назначена на 29 июня. Ранее президент России Владимир Путин поддержал намерение Шумкова участвовать в выборах главы региона, отметив, что он напряженно работал на этом посту. Выборы губернатора Курганской области назначены на 8 сентября 2024 года, в единый день голосования.
https://ria.ru/20240601/vybory-1949852739.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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политика, курганская область, россия, вадим шумков, единая россия
Политика, Курганская область, Россия, Вадим Шумков, Единая Россия
Действующий губернатор Шумков пойдет на выборы в Курганской области
Губернатор Шумков пойдет на выборы в Курганской области от "Единой России"
ЧЕЛЯБИНСК, 18 июн – РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков будет участвовать в выборах главы региона как кандидат от "Единой России", сообщила пресс-служба регионального отделения партии.
По данным реготделения, во вторник Шумков провел встречу с секретарями местных и первичных отделений партии "Единая Россия" в Курганской области. "Он детально рассказал об итогах социально-экономического развития региона, предстоящих планах и подтвердил, что принял предложение секретаря регионального отделения партии Александра Ильтякова баллотироваться на должность губернатора региона как кандидат от партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.
Конференция регионального отделения партии по выдвижению кандидата назначена на 29 июня. Ранее президент России Владимир Путин
поддержал намерение Шумкова участвовать в выборах главы региона, отметив, что он напряженно работал на этом посту.
Выборы губернатора Курганской области назначены на 8 сентября 2024 года, в единый день голосования.