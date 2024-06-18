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В Киеве рассказали о ЧП в рядах ВСУ - РИА Новости, 18.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:02 18.06.2024 (обновлено: 22:54 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/vsu-1953819979.html
В Киеве рассказали о ЧП в рядах ВСУ
В Киеве рассказали о ЧП в рядах ВСУ - РИА Новости, 18.06.2024
В Киеве рассказали о ЧП в рядах ВСУ
У ВСУ недостаточно резервных подразделений для того, чтобы отражать удары на всех участках фронта, где наступает Россия, заявил украинский политолог Андрей... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T22:02
2024-06-18T22:54
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
киев
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. У ВСУ недостаточно резервных подразделений для того, чтобы отражать удары на всех участках фронта, где наступает Россия, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью Youtube-каналу Politeka."Нет уверенности, что в случае кризисной ситуации на том или ином участке у нас есть чем залатать дыру. Это вызывает тревогу", — сказал он.Как отметил эксперт, президент Владимир Путин может испытывать оптимизм, так как у российской армии достаточно резервов, в отличие от ВСУ."Они могут перебрасывать силы, причем делают это довольно бодро, учитывая оснащенность их подразделений автомобильной техникой", — уточнил аналитик.По мнению Золотарева, Россия успешно осуществляет свою стратегию, создавая неприятности для ВСУ на разных участках фронта, заставляя их растягивать силы и жертвовать лучшими подразделениями.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина за месяц потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
https://ria.ru/20240618/kiev-1953812537.html
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безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, владимир путин, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Киев, Владимир Путин, Андрей Белоусов
В Киеве рассказали о ЧП в рядах ВСУ

Золотарев: у ВСУ недостаточно резервов для отражения всех атак России

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. У ВСУ недостаточно резервных подразделений для того, чтобы отражать удары на всех участках фронта, где наступает Россия, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью Youtube-каналу Politeka.
"Нет уверенности, что в случае кризисной ситуации на том или ином участке у нас есть чем залатать дыру. Это вызывает тревогу", — сказал он.
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Как отметил эксперт, президент Владимир Путин может испытывать оптимизм, так как у российской армии достаточно резервов, в отличие от ВСУ.
«
"Они могут перебрасывать силы, причем делают это довольно бодро, учитывая оснащенность их подразделений автомобильной техникой", — уточнил аналитик.
По мнению Золотарева, Россия успешно осуществляет свою стратегию, создавая неприятности для ВСУ на разных участках фронта, заставляя их растягивать силы и жертвовать лучшими подразделениями.
В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина за месяц потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКиевВладимир ПутинАндрей Белоусов
 
 
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