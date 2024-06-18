https://ria.ru/20240618/vsu-1953819979.html
В Киеве рассказали о ЧП в рядах ВСУ
В Киеве рассказали о ЧП в рядах ВСУ - РИА Новости, 18.06.2024
В Киеве рассказали о ЧП в рядах ВСУ
У ВСУ недостаточно резервных подразделений для того, чтобы отражать удары на всех участках фронта, где наступает Россия, заявил украинский политолог Андрей... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T22:02
2024-06-18T22:02
2024-06-18T22:54
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
киев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094265_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_8c29ec91f7a4f707fb0efe879b782c21.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. У ВСУ недостаточно резервных подразделений для того, чтобы отражать удары на всех участках фронта, где наступает Россия, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью Youtube-каналу Politeka."Нет уверенности, что в случае кризисной ситуации на том или ином участке у нас есть чем залатать дыру. Это вызывает тревогу", — сказал он.Как отметил эксперт, президент Владимир Путин может испытывать оптимизм, так как у российской армии достаточно резервов, в отличие от ВСУ."Они могут перебрасывать силы, причем делают это довольно бодро, учитывая оснащенность их подразделений автомобильной техникой", — уточнил аналитик.По мнению Золотарева, Россия успешно осуществляет свою стратегию, создавая неприятности для ВСУ на разных участках фронта, заставляя их растягивать силы и жертвовать лучшими подразделениями.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина за месяц потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
https://ria.ru/20240618/kiev-1953812537.html
https://ria.ru/20240618/general-1953807888.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094265_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b59d65ca36baad4f6c5d7b4fb375393d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, владимир путин, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Киев, Владимир Путин, Андрей Белоусов
В Киеве рассказали о ЧП в рядах ВСУ
Золотарев: у ВСУ недостаточно резервов для отражения всех атак России