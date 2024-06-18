https://ria.ru/20240618/vsu-1953819979.html

В Киеве рассказали о ЧП в рядах ВСУ

В Киеве рассказали о ЧП в рядах ВСУ - РИА Новости, 18.06.2024

В Киеве рассказали о ЧП в рядах ВСУ

У ВСУ недостаточно резервных подразделений для того, чтобы отражать удары на всех участках фронта, где наступает Россия, заявил украинский политолог Андрей... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T22:02

2024-06-18T22:02

2024-06-18T22:54

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. У ВСУ недостаточно резервных подразделений для того, чтобы отражать удары на всех участках фронта, где наступает Россия, заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью Youtube-каналу Politeka."Нет уверенности, что в случае кризисной ситуации на том или ином участке у нас есть чем залатать дыру. Это вызывает тревогу", — сказал он.Как отметил эксперт, президент Владимир Путин может испытывать оптимизм, так как у российской армии достаточно резервов, в отличие от ВСУ."Они могут перебрасывать силы, причем делают это довольно бодро, учитывая оснащенность их подразделений автомобильной техникой", — уточнил аналитик.По мнению Золотарева, Россия успешно осуществляет свою стратегию, создавая неприятности для ВСУ на разных участках фронта, заставляя их растягивать силы и жертвовать лучшими подразделениями.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина за месяц потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.

https://ria.ru/20240618/kiev-1953812537.html

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