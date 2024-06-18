https://ria.ru/20240618/vsu-1953808895.html

"Все умрут". В США забили тревогу из-за маневра ВСУ под Харьковом

"Все умрут". В США забили тревогу из-за маневра ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 18.06.2024

"Все умрут". В США забили тревогу из-за маневра ВСУ под Харьковом

Украина попыталась продемонстрировать успехи под Харьковом перед мирным саммитом, но понесла огромные потери, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T20:47

2024-06-18T20:47

2024-06-18T22:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

харьков

вашингтон (штат)

скотт риттер

нато

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941875962_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc235df9fd672bbde467c51173468b18.jpg

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Украина попыталась продемонстрировать успехи под Харьковом перед мирным саммитом, но понесла огромные потери, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Украина бросила все свои резервы под Харьков перед этим мирным саммитом. Они хотели яркой победы, но произошло то, что все резервы умерли в мясорубке", — отметил он.По словам бывшего военного, в преддверии президентских выборов Вашингтон возложил на украинцев ожидания, что они сумеют чего-то добиться. Риттер полагает, что Киев будет вынужден повторить что-то подобное и перед саммитом НАТО."Они придумают что-нибудь, они будут вынуждены сделать что-нибудь, <…> и они все умрут — в конце концов у украинцев кончатся люди, которых можно убивать, у них огромная проблема с кадрами", — резюмировал экс-разведчик.Ранее в начале июня на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Украина постоянно контратакует позиции ВС России в этом регионе, но с серьезными потерями отступает.

https://ria.ru/20240618/spetsoperatsiya-1953768276.html

https://ria.ru/20240618/ukraina-1953718424.html

украина

харьков

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, харьков, вашингтон (штат), скотт риттер, нато, вооруженные силы рф, виталий ганчев