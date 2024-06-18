Рейтинг@Mail.ru
"Все умрут". В США забили тревогу из-за маневра ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:47 18.06.2024 (обновлено: 22:01 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/vsu-1953808895.html
"Все умрут". В США забили тревогу из-за маневра ВСУ под Харьковом
"Все умрут". В США забили тревогу из-за маневра ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 18.06.2024
"Все умрут". В США забили тревогу из-за маневра ВСУ под Харьковом
Украина попыталась продемонстрировать успехи под Харьковом перед мирным саммитом, но понесла огромные потери, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T20:47
2024-06-18T22:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьков
вашингтон (штат)
скотт риттер
нато
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941875962_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc235df9fd672bbde467c51173468b18.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Украина попыталась продемонстрировать успехи под Харьковом перед мирным саммитом, но понесла огромные потери, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Украина бросила все свои резервы под Харьков перед этим мирным саммитом. Они хотели яркой победы, но произошло то, что все резервы умерли в мясорубке", — отметил он.По словам бывшего военного, в преддверии президентских выборов Вашингтон возложил на украинцев ожидания, что они сумеют чего-то добиться. Риттер полагает, что Киев будет вынужден повторить что-то подобное и перед саммитом НАТО."Они придумают что-нибудь, они будут вынуждены сделать что-нибудь, &lt;…&gt; и они все умрут — в конце концов у украинцев кончатся люди, которых можно убивать, у них огромная проблема с кадрами", — резюмировал экс-разведчик.Ранее в начале июня на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Украина постоянно контратакует позиции ВС России в этом регионе, но с серьезными потерями отступает.
https://ria.ru/20240618/spetsoperatsiya-1953768276.html
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953718424.html
украина
харьков
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941875962_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b7fc1247beacbe81d57615339d09fff7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, харьков, вашингтон (штат), скотт риттер, нато, вооруженные силы рф, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Вашингтон (штат), Скотт Риттер, НАТО, Вооруженные силы РФ, Виталий Ганчев
"Все умрут". В США забили тревогу из-за маневра ВСУ под Харьковом

Риттер: контрнаступление ВСУ под Харьковом обернулось огромными потерями

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Украина попыталась продемонстрировать успехи под Харьковом перед мирным саммитом, но понесла огромные потери, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Украина бросила все свои резервы под Харьков перед этим мирным саммитом. Они хотели яркой победы, но произошло то, что все резервы умерли в мясорубке", — отметил он.
Боевая работа артиллеристов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
"Масштаб сокращается". На Западе высказались о спецоперации
Вчера, 18:12
По словам бывшего военного, в преддверии президентских выборов Вашингтон возложил на украинцев ожидания, что они сумеют чего-то добиться. Риттер полагает, что Киев будет вынужден повторить что-то подобное и перед саммитом НАТО.
"Они придумают что-нибудь, они будут вынуждены сделать что-нибудь, <…> и они все умрут — в конце концов у украинцев кончатся люди, которых можно убивать, у них огромная проблема с кадрами", — резюмировал экс-разведчик.
Ранее в начале июня на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Украина постоянно контратакует позиции ВС России в этом регионе, но с серьезными потерями отступает.
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Американский разведчик обратился к украинцам с неожиданным заявлением
Вчера, 16:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковВашингтон (штат)Скотт РиттерНАТОВооруженные силы РФВиталий Ганчев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала