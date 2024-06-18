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"Все умрут". В США забили тревогу из-за маневра ВСУ под Харьковом
"Все умрут". В США забили тревогу из-за маневра ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 18.06.2024
"Все умрут". В США забили тревогу из-за маневра ВСУ под Харьковом
Украина попыталась продемонстрировать успехи под Харьковом перед мирным саммитом, но понесла огромные потери, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T20:47
2024-06-18T20:47
2024-06-18T22:01
специальная военная операция на украине
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нато
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Украина попыталась продемонстрировать успехи под Харьковом перед мирным саммитом, но понесла огромные потери, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Украина бросила все свои резервы под Харьков перед этим мирным саммитом. Они хотели яркой победы, но произошло то, что все резервы умерли в мясорубке", — отметил он.По словам бывшего военного, в преддверии президентских выборов Вашингтон возложил на украинцев ожидания, что они сумеют чего-то добиться. Риттер полагает, что Киев будет вынужден повторить что-то подобное и перед саммитом НАТО."Они придумают что-нибудь, они будут вынуждены сделать что-нибудь, <…> и они все умрут — в конце концов у украинцев кончатся люди, которых можно убивать, у них огромная проблема с кадрами", — резюмировал экс-разведчик.Ранее в начале июня на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Украина постоянно контратакует позиции ВС России в этом регионе, но с серьезными потерями отступает.
https://ria.ru/20240618/spetsoperatsiya-1953768276.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Вашингтон (штат), Скотт Риттер, НАТО, Вооруженные силы РФ, Виталий Ганчев
"Все умрут". В США забили тревогу из-за маневра ВСУ под Харьковом
Риттер: контрнаступление ВСУ под Харьковом обернулось огромными потерями