https://ria.ru/20240618/vsu-1953603769.html

Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Красноармейском направлении

Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Красноармейском направлении - РИА Новости, 18.06.2024

Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Красноармейском направлении

Генштаб украинских войск признал напряженной ситуацию на Красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T11:10

2024-06-18T11:10

2024-06-18T12:59

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Генштаб украинских войск признал напряженной ситуацию на Красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. "Напряженная ситуация на Покровском направлении", — говорится в посте в Telegram-канале.Кроме того, украинское командование беспокоит ситуация на Северском направлении — там, как утверждают в Генштабе, с начала суток "горячее всего".В начале июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации на Кураховском, Купянском, Харьковском и Красноармейском направлениях. По информации российского Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Центр" улучшила тактическое положение на линии боевого соприкосновения в ДНР, нанеся поражение 47-й механизированной, 68-й егерской, 144-й пехотной бригадам ВСУ, 109-й бригаде теробороны и отбив четыре контратаки противника. Украинские войска потеряли там примерно 335 человек убитыми и ранеными и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20240618/ukraina-1953613839.html

https://ria.ru/20240617/kiev-1953535672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины