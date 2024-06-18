https://ria.ru/20240618/vsu-1953603769.html
Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Красноармейском направлении
Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Красноармейском направлении - РИА Новости, 18.06.2024
Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Красноармейском направлении
Генштаб украинских войск признал напряженной ситуацию на Красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:10
2024-06-18T11:10
2024-06-18T12:59
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Генштаб украинских войск признал напряженной ситуацию на Красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. "Напряженная ситуация на Покровском направлении", — говорится в посте в Telegram-канале.Кроме того, украинское командование беспокоит ситуация на Северском направлении — там, как утверждают в Генштабе, с начала суток "горячее всего".В начале июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации на Кураховском, Купянском, Харьковском и Красноармейском направлениях. По информации российского Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Центр" улучшила тактическое положение на линии боевого соприкосновения в ДНР, нанеся поражение 47-й механизированной, 68-й егерской, 144-й пехотной бригадам ВСУ, 109-й бригаде теробороны и отбив четыре контратаки противника. Украинские войска потеряли там примерно 335 человек убитыми и ранеными и 12 единиц техники.
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953613839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Красноармейском направлении
Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Красноармейском направлении в ДНР
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Генштаб украинских войск признал напряженной ситуацию на Красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР.
"Напряженная ситуация на Покровском направлении", — говорится в посте в Telegram-канале.
Кроме того, украинское командование беспокоит ситуация на Северском направлении — там, как утверждают в Генштабе, с начала суток "горячее всего".
В начале июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
заявил о сложной ситуации на Кураховском, Купянском, Харьковском и Красноармейском направлениях.
По информации российского Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Центр" улучшила тактическое положение на линии боевого соприкосновения в ДНР, нанеся поражение 47-й механизированной, 68-й егерской, 144-й пехотной бригадам ВСУ, 109-й бригаде теробороны и отбив четыре контратаки противника. Украинские войска потеряли там примерно 335 человек убитыми и ранеными и 12 единиц техники.