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Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Красноармейском направлении - РИА Новости, 18.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:10 18.06.2024 (обновлено: 12:59 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/vsu-1953603769.html
Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Красноармейском направлении
Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Красноармейском направлении - РИА Новости, 18.06.2024
Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Красноармейском направлении
Генштаб украинских войск признал напряженной ситуацию на Красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:10
2024-06-18T12:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Генштаб украинских войск признал напряженной ситуацию на Красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. "Напряженная ситуация на Покровском направлении", — говорится в посте в Telegram-канале.Кроме того, украинское командование беспокоит ситуация на Северском направлении — там, как утверждают в Генштабе, с начала суток "горячее всего".В начале июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации на Кураховском, Купянском, Харьковском и Красноармейском направлениях. По информации российского Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Центр" улучшила тактическое положение на линии боевого соприкосновения в ДНР, нанеся поражение 47-й механизированной, 68-й егерской, 144-й пехотной бригадам ВСУ, 109-й бригаде теробороны и отбив четыре контратаки противника. Украинские войска потеряли там примерно 335 человек убитыми и ранеными и 12 единиц техники.
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953613839.html
https://ria.ru/20240617/kiev-1953535672.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Красноармейском направлении

Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Красноармейском направлении в ДНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Генштаб украинских войск признал напряженной ситуацию на Красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР.
"Напряженная ситуация на Покровском направлении", — говорится в посте в Telegram-канале.
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Кроме того, украинское командование беспокоит ситуация на Северском направлении — там, как утверждают в Генштабе, с начала суток "горячее всего".
В начале июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации на Кураховском, Купянском, Харьковском и Красноармейском направлениях.
По информации российского Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Центр" улучшила тактическое положение на линии боевого соприкосновения в ДНР, нанеся поражение 47-й механизированной, 68-й егерской, 144-й пехотной бригадам ВСУ, 109-й бригаде теробороны и отбив четыре контратаки противника. Украинские войска потеряли там примерно 335 человек убитыми и ранеными и 12 единиц техники.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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