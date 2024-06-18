https://ria.ru/20240618/vostrikov-1953752278.html

Эксперт назвал возможную причину массовых отравлений салатами

Эксперт назвал возможную причину массовых отравлений салатами - РИА Новости, 18.06.2024

Эксперт назвал возможную причину массовых отравлений салатами

Нарушения технологического процесса в производстве консервов могли стать причиной массовых отравлений салатами из "Кухни на районе", при этом вероятность... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T17:17

2024-06-18T17:17

2024-06-18T17:23

происшествия

здоровье - общество

россия

москва

нижегородская область

руспродсоюз

евразийский экономический союз

случаи заражения ботулизмом в россии

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Нарушения технологического процесса в производстве консервов могли стать причиной массовых отравлений салатами из "Кухни на районе", при этом вероятность обнаружения ботулизма в заводских консервах практически нулевая, сообщил РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. "Причиной отравления могло стать грубейшее нарушение технологического цикла при изготовлении консервированной продукции, с игнорированием контрольных точек при производстве и температурного режима обработки сырья. Возможно, консервы, поступившие на производство салатов, имели вздутие, тогда они должны были быть утилизированы", - заявил Востриков. Он отметил, что "вероятность обнаружения ботулизма в промышленных консервах практически нулевая, и предприятиям общественного питания не предписано проводить анализ на выявление данного возбудителя". Востриков подчеркнул, что на рынке России зарегистрировано и работают несколько сотен предприятий и несколько десятков известных производителей овощных консервов из фасоли, однако за столь продолжительный период времени подобных прецедентов не возникало, вся продукция безопасна. "Как установлено уполномоченными органами, причиной является палочка Clostridium botulinum, а вот каким образом и по чьей вине, умышленно или по халатности она попала в салаты, необходимо разбираться следствию. Вариант диверсии с умышленным отравлением может исключить или подтвердить только Следственный комитет", - добавил он. По словам Вострикова, компания "Савон-К" - малый производитель на рынке консервации и более известен другой готовой продовольственной продукцией. Однако у компании имеется декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза на консервированную фасоль продовольственную красную. В воскресенье заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы 14 жителей Нижегородской области и еще столько же в Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". По сообщению СК РФ, деятельность "Кухни на районе" и производителя фасоли "Савон-К" после массовых отравлений приостановлена. Во вторник СК сообщил о задержании троих фигурантов дела об оказании небезопасных услуг.

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953582655.html

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953721830.html

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, москва, нижегородская область, руспродсоюз, евразийский экономический союз, случаи заражения ботулизмом в россии