https://ria.ru/20240618/volodin-1953573273.html

Володин рассказал о сроках введения запрета продажи энергетиков детям

Володин рассказал о сроках введения запрета продажи энергетиков детям - РИА Новости, 18.06.2024

Володин рассказал о сроках введения запрета продажи энергетиков детям

Норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним может начать действовать уже с 1 сентября, такой проект рассмотрит Госдума во вторник, сообщил спикер ГД... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T09:09

2024-06-18T09:09

2024-06-18T09:09

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним может начать действовать уже с 1 сентября, такой проект рассмотрит Госдума во вторник, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. "Государственная дума сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям... Предлагается, что норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнёт действовать уже с 1 сентября 2024 года", - написал он в своем Telegram-канале. Володин отметил, что о необходимости введения этих мер просят родители и учителя. "Вред энергетических напитков доказан врачами. Их бесконтрольное потребление повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний", - добавил Володин. Как отметил спикер ГД, это решение должно защитить здоровье детей, оградить молодёжь от пагубных привычек.

https://ria.ru/20240516/murashko-1946352831.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф