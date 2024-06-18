https://ria.ru/20240618/volodin-1953573273.html
Володин рассказал о сроках введения запрета продажи энергетиков детям
Володин рассказал о сроках введения запрета продажи энергетиков детям - РИА Новости, 18.06.2024
Володин рассказал о сроках введения запрета продажи энергетиков детям
Норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним может начать действовать уже с 1 сентября, такой проект рассмотрит Госдума во вторник, сообщил спикер ГД... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T09:09
2024-06-18T09:09
2024-06-18T09:09
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним может начать действовать уже с 1 сентября, такой проект рассмотрит Госдума во вторник, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. "Государственная дума сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям... Предлагается, что норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнёт действовать уже с 1 сентября 2024 года", - написал он в своем Telegram-канале. Володин отметил, что о необходимости введения этих мер просят родители и учителя. "Вред энергетических напитков доказан врачами. Их бесконтрольное потребление повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний", - добавил Володин. Как отметил спикер ГД, это решение должно защитить здоровье детей, оградить молодёжь от пагубных привычек.
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин рассказал о сроках введения запрета продажи энергетиков детям
Володин: запрет продажи энергетиков несовершеннолетним действует с 1 сентября
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним может начать действовать уже с 1 сентября, такой проект рассмотрит Госдума во вторник, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Государственная дума сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям... Предлагается, что норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнёт действовать уже с 1 сентября 2024 года", - написал он в своем Telegram-канале.
Володин отметил, что о необходимости введения этих мер просят родители и учителя.
"Вред энергетических напитков доказан врачами. Их бесконтрольное потребление повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний", - добавил Володин.
Как отметил спикер ГД, это решение должно защитить здоровье детей, оградить молодёжь от пагубных привычек.