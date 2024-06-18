https://ria.ru/20240618/vmf-1953667598.html

ВМФ рассчитывает получить 12 кораблей и подлодок до конца года

ВМФ рассчитывает получить 12 кораблей и подлодок до конца года - РИА Новости, 18.06.2024

ВМФ рассчитывает получить 12 кораблей и подлодок до конца года

ВМФ России рассчитывает получить в этом году 12 кораблей и подводных лодок, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:13

2024-06-18T14:13

2024-06-18T14:15

безопасность

россия

вмф рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/12/1910302607_0:0:1787:1005_1920x0_80_0_0_6fedd0bff979b9ac4966630bbeb88f2a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. ВМФ России рассчитывает получить в этом году 12 кораблей и подводных лодок, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев."По планам этого года мы реализуем программу 50 единиц различных кораблей, судов, катеров. Основные из них - это корабли дальней морской зоны первого ранга, в том числе атомные подводные лодки. В этом году мы рассчитываем получить 12 таких единиц... Среди них четыре подводные лодки, две из них атомные, малые ракетные корабли и патрульные корабли. Среди них атомный подводный крейсер "Князь Пожарский", - сказал он.Моисеев также отметил, что в этом году планируется завершить испытания малых ракетных кораблей, которые проходят на Балтике и Каспийском море, и принять их в состав ВМФ России.

https://ria.ru/20240521/flot-1947225972.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, вмф рф