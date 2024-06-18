Рейтинг@Mail.ru
ВМФ рассчитывает получить 12 кораблей и подлодок до конца года - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 18.06.2024 (обновлено: 14:15 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/vmf-1953667598.html
ВМФ рассчитывает получить 12 кораблей и подлодок до конца года
ВМФ рассчитывает получить 12 кораблей и подлодок до конца года - РИА Новости, 18.06.2024
ВМФ рассчитывает получить 12 кораблей и подлодок до конца года
ВМФ России рассчитывает получить в этом году 12 кораблей и подводных лодок, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:13
2024-06-18T14:15
безопасность
россия
вмф рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/12/1910302607_0:0:1787:1005_1920x0_80_0_0_6fedd0bff979b9ac4966630bbeb88f2a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. ВМФ России рассчитывает получить в этом году 12 кораблей и подводных лодок, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев."По планам этого года мы реализуем программу 50 единиц различных кораблей, судов, катеров. Основные из них - это корабли дальней морской зоны первого ранга, в том числе атомные подводные лодки. В этом году мы рассчитываем получить 12 таких единиц... Среди них четыре подводные лодки, две из них атомные, малые ракетные корабли и патрульные корабли. Среди них атомный подводный крейсер "Князь Пожарский", - сказал он.Моисеев также отметил, что в этом году планируется завершить испытания малых ракетных кораблей, которые проходят на Балтике и Каспийском море, и принять их в состав ВМФ России.
https://ria.ru/20240521/flot-1947225972.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/12/1910302607_206:0:1658:1089_1920x0_80_0_0_5dbeacce70c3f22f9368bdeeabd96fe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вмф рф
Безопасность, Россия, ВМФ РФ
ВМФ рассчитывает получить 12 кораблей и подлодок до конца года

Главком: ВМФ рассчитывает получить 12 кораблей и подлодок до конца года

© РИА НовостиФрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота ВМФ России
Фрегат Адмирал Григорович Черноморского флота ВМФ России - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости
Фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота ВМФ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. ВМФ России рассчитывает получить в этом году 12 кораблей и подводных лодок, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев.
"По планам этого года мы реализуем программу 50 единиц различных кораблей, судов, катеров. Основные из них - это корабли дальней морской зоны первого ранга, в том числе атомные подводные лодки. В этом году мы рассчитываем получить 12 таких единиц... Среди них четыре подводные лодки, две из них атомные, малые ракетные корабли и патрульные корабли. Среди них атомный подводный крейсер "Князь Пожарский", - сказал он.
Моисеев также отметил, что в этом году планируется завершить испытания малых ракетных кораблей, которые проходят на Балтике и Каспийском море, и принять их в состав ВМФ России.
Генеральная репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Главная проблема решена. Россия усиливается на новом направлении
21 мая, 08:00
 
БезопасностьРоссияВМФ РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала