https://ria.ru/20240618/vmf-1953667598.html
ВМФ рассчитывает получить 12 кораблей и подлодок до конца года
ВМФ рассчитывает получить 12 кораблей и подлодок до конца года - РИА Новости, 18.06.2024
ВМФ рассчитывает получить 12 кораблей и подлодок до конца года
ВМФ России рассчитывает получить в этом году 12 кораблей и подводных лодок, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:13
2024-06-18T14:13
2024-06-18T14:15
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. ВМФ России рассчитывает получить в этом году 12 кораблей и подводных лодок, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев."По планам этого года мы реализуем программу 50 единиц различных кораблей, судов, катеров. Основные из них - это корабли дальней морской зоны первого ранга, в том числе атомные подводные лодки. В этом году мы рассчитываем получить 12 таких единиц... Среди них четыре подводные лодки, две из них атомные, малые ракетные корабли и патрульные корабли. Среди них атомный подводный крейсер "Князь Пожарский", - сказал он.Моисеев также отметил, что в этом году планируется завершить испытания малых ракетных кораблей, которые проходят на Балтике и Каспийском море, и принять их в состав ВМФ России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вмф рф
Безопасность, Россия, ВМФ РФ
ВМФ рассчитывает получить 12 кораблей и подлодок до конца года
Главком: ВМФ рассчитывает получить 12 кораблей и подлодок до конца года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. ВМФ России рассчитывает получить в этом году 12 кораблей и подводных лодок, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев.
"По планам этого года мы реализуем программу 50 единиц различных кораблей, судов, катеров. Основные из них - это корабли дальней морской зоны первого ранга, в том числе атомные подводные лодки. В этом году мы рассчитываем получить 12 таких единиц... Среди них четыре подводные лодки, две из них атомные, малые ракетные корабли и патрульные корабли. Среди них атомный подводный крейсер "Князь Пожарский", - сказал он.
Моисеев также отметил, что в этом году планируется завершить испытания малых ракетных кораблей, которые проходят на Балтике и Каспийском море
, и принять их в состав ВМФ России.