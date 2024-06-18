https://ria.ru/20240618/vmf-1953654562.html

Корвет "Проворный" планируют принять в состав ВМФ через два года

Корвет "Проворный" планируют принять в состав ВМФ через два года - РИА Новости, 18.06.2024

Корвет "Проворный" планируют принять в состав ВМФ через два года

Корвет проекта 20385 "Проворный" планируется принять в состав флота в 2026 году, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:41

2024-06-18T13:41

2024-06-18T13:52

вмф рф

безопасность

объединенная судостроительная корпорация

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Корвет проекта 20385 "Проворный" планируется принять в состав флота в 2026 году, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев."Мы сегодня говорили о дальнейших планах этого корабля - конечно, это проведение всех испытаний, как заводских, так и государственных. Мы исходим из того, что в 2025 году все это будет завершено, а в 2026 году корвет будет принят в состав Военно-морского флота России", - сказал он.Моисеев во вторник на Судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) принял участие в церемонии спуска на воду корвета "Проворный", который предназначен для Тихоокеанского флота.Корветы проекта 20385 разработан ЦМКБ "Алмаз". Корабли предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещаются артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27.Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.

https://ria.ru/20240521/flot-1947225972.html

https://ria.ru/20240403/pobeda-1937453804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вмф рф, безопасность, объединенная судостроительная корпорация