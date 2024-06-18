Рейтинг@Mail.ru
Корвет "Проворный" планируют принять в состав ВМФ через два года - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 18.06.2024 (обновлено: 13:52 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/vmf-1953654562.html
Корвет "Проворный" планируют принять в состав ВМФ через два года
Корвет "Проворный" планируют принять в состав ВМФ через два года - РИА Новости, 18.06.2024
Корвет "Проворный" планируют принять в состав ВМФ через два года
Корвет проекта 20385 "Проворный" планируется принять в состав флота в 2026 году, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:41
2024-06-18T13:52
вмф рф
безопасность
объединенная судостроительная корпорация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953650622_0:159:1280:879_1920x0_80_0_0_da05500edbecf1afbf882eea50fc2279.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Корвет проекта 20385 "Проворный" планируется принять в состав флота в 2026 году, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев."Мы сегодня говорили о дальнейших планах этого корабля - конечно, это проведение всех испытаний, как заводских, так и государственных. Мы исходим из того, что в 2025 году все это будет завершено, а в 2026 году корвет будет принят в состав Военно-морского флота России", - сказал он.Моисеев во вторник на Судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) принял участие в церемонии спуска на воду корвета "Проворный", который предназначен для Тихоокеанского флота.Корветы проекта 20385 разработан ЦМКБ "Алмаз". Корабли предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещаются артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27.Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.
https://ria.ru/20240521/flot-1947225972.html
https://ria.ru/20240403/pobeda-1937453804.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953650622_18:0:1207:892_1920x0_80_0_0_2c5d0b9dd7900a828e41d0ab9003a45a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вмф рф, безопасность, объединенная судостроительная корпорация
ВМФ РФ, Безопасность, Объединенная судостроительная корпорация
Корвет "Проворный" планируют принять в состав ВМФ через два года

Главком: корвет "Проворный" планируют принять в состав ВМФ в 2026 году

© РИА НовостиКорвет "Проворный" спустили на воду в Петербурге
Корвет Проворный спустили на воду в Петербурге
© РИА Новости
Корвет "Проворный" спустили на воду в Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Корвет проекта 20385 "Проворный" планируется принять в состав флота в 2026 году, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев.
"Мы сегодня говорили о дальнейших планах этого корабля - конечно, это проведение всех испытаний, как заводских, так и государственных. Мы исходим из того, что в 2025 году все это будет завершено, а в 2026 году корвет будет принят в состав Военно-морского флота России", - сказал он.
Генеральная репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Главная проблема решена. Россия усиливается на новом направлении
21 мая, 08:00
Моисеев во вторник на Судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) принял участие в церемонии спуска на воду корвета "Проворный", который предназначен для Тихоокеанского флота.
Корветы проекта 20385 разработан ЦМКБ "Алмаз". Корабли предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещаются артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27.
Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.
Военнослужащие во время учений ОДКБ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Последний вал: победа России придет с моря
3 апреля, 08:00
 
ВМФ РФБезопасностьОбъединенная судостроительная корпорация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала