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Британский телеканал перепутал Якутию и КНДР, сообщая о визите Путина - РИА Новости, 18.06.2024
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11:57 18.06.2024 (обновлено: 12:03 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/vizit-1953616709.html
Британский телеканал перепутал Якутию и КНДР, сообщая о визите Путина
Британский телеканал перепутал Якутию и КНДР, сообщая о визите Путина - РИА Новости, 18.06.2024
Британский телеканал перепутал Якутию и КНДР, сообщая о визите Путина
Британский телеканал Sky News перепутал Якутию и КНДР, показав в соцсети X кадры с президентом России Владимиром Путиным в Якутии и описав их как прибытие... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:57
2024-06-18T12:03
россия
якутск
владимир путин
в мире
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Британский телеканал Sky News перепутал Якутию и КНДР, показав в соцсети X кадры с президентом России Владимиром Путиным в Якутии и описав их как прибытие российского лидера в КНДР. "Российский президент Владимир Путин прибыл в Северную Корею для двухдневного саммита", - говорится в публикации канала с кадрами из Якутии у самолета. Публикация, однако, уже не отображается в аккаунте телеканала. Путин во вторник прилетел в Якутск. Позднее президент направится в Корейскую Народно-Демократическую Республику, где пробудет 18-19 июня с дружественным государственным визитом.
https://ria.ru/20240617/zelenskiy-1953404549.html
россия
якутск
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россия, якутск, владимир путин, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Якутск, Владимир Путин, В мире, КНДР (Северная Корея)
Британский телеканал перепутал Якутию и КНДР, сообщая о визите Путина

Sky News перепутал Якутию и КНДР, показав кадры с Путиным у самолета

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Британский телеканал Sky News перепутал Якутию и КНДР, показав в соцсети X кадры с президентом России Владимиром Путиным в Якутии и описав их как прибытие российского лидера в КНДР.
"Российский президент Владимир Путин прибыл в Северную Корею для двухдневного саммита", - говорится в публикации канала с кадрами из Якутии у самолета.
Публикация, однако, уже не отображается в аккаунте телеканала.
Путин во вторник прилетел в Якутск. Позднее президент направится в Корейскую Народно-Демократическую Республику, где пробудет 18-19 июня с дружественным государственным визитом.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите по Украине в Бюргенштоке, Швейцария - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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РоссияЯкутскВладимир ПутинВ миреКНДР (Северная Корея)
 
 
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