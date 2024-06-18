https://ria.ru/20240618/vizit-1953616709.html

Британский телеканал перепутал Якутию и КНДР, сообщая о визите Путина

Британский телеканал перепутал Якутию и КНДР, сообщая о визите Путина - РИА Новости, 18.06.2024

Британский телеканал перепутал Якутию и КНДР, сообщая о визите Путина

Британский телеканал Sky News перепутал Якутию и КНДР, показав в соцсети X кадры с президентом России Владимиром Путиным в Якутии и описав их как прибытие... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T11:57

2024-06-18T11:57

2024-06-18T12:03

россия

якутск

владимир путин

в мире

кндр (северная корея)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918529895_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_3e3ec302d6745cd546fc1b6f4a0ba90d.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Британский телеканал Sky News перепутал Якутию и КНДР, показав в соцсети X кадры с президентом России Владимиром Путиным в Якутии и описав их как прибытие российского лидера в КНДР. "Российский президент Владимир Путин прибыл в Северную Корею для двухдневного саммита", - говорится в публикации канала с кадрами из Якутии у самолета. Публикация, однако, уже не отображается в аккаунте телеканала. Путин во вторник прилетел в Якутск. Позднее президент направится в Корейскую Народно-Демократическую Республику, где пробудет 18-19 июня с дружественным государственным визитом.

https://ria.ru/20240617/zelenskiy-1953404549.html

россия

якутск

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, якутск, владимир путин, в мире, кндр (северная корея)