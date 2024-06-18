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В Испании в римской гробнице нашли старейшее в мире вино - РИА Новости, 18.06.2024
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Наука
 
18:17 18.06.2024 (обновлено: 18:53 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/vino-1953771079.html
В Испании в римской гробнице нашли старейшее в мире вино
В Испании в римской гробнице нашли старейшее в мире вино - РИА Новости, 18.06.2024
В Испании в римской гробнице нашли старейшее в мире вино
Старейшее в мире вино возрастом около две тысячи лет обнаружили в римской гробнице при восстановительных работах в доме на юге Испании, говорится в статье,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T18:17
2024-06-18T18:53
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Старейшее в мире вино возрастом около две тысячи лет обнаружили в римской гробнице при восстановительных работах в доме на юге Испании, говорится в статье, опубликованной в журнале Journal of Archaeological Science. "Находка в 2019 году в римской гробнице в городе Кармона, на юге Испании, урны возрастом около две тысячи лет, содержащей красноватую жидкость, оказалась довольно исключительной и неожиданной. Археохимическое исследование жидкости позволяет считать его старейшим древним вином, сохранившимся в жидком состоянии", - говорится в статье. Отмечается, что после химического анализа исследователи заключили, что найденное вино белое, при этом в нем нашли типичные для этого вида вин полифенолы, а также характерные минералы. Примечательно, что, согласно приводимым в статье выводам, по химическому составу обнаруженное древнее римское вино мало чем отличается от современных вин, производимых в настоящее время на юге Испании.
https://ria.ru/20240210/uchenye-1925985402.html
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Наука, Испания, В мире, Наука
В Испании в римской гробнице нашли старейшее в мире вино

Journal of Archaeological Science: в Испании в гробнице нашли старейшее вино

© Фото : Journal of Archaeological ScienceВход в римскую гробницу, где при восстановительных работах в доме на юге Испании было обнаружено старейшее в мире вино
Вход в римскую гробницу, где при восстановительных работах в доме на юге Испании было обнаружено старейшее в мире вино - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : Journal of Archaeological Science
Вход в римскую гробницу, где при восстановительных работах в доме на юге Испании было обнаружено старейшее в мире вино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Старейшее в мире вино возрастом около две тысячи лет обнаружили в римской гробнице при восстановительных работах в доме на юге Испании, говорится в статье, опубликованной в журнале Journal of Archaeological Science.
"Находка в 2019 году в римской гробнице в городе Кармона, на юге Испании, урны возрастом около две тысячи лет, содержащей красноватую жидкость, оказалась довольно исключительной и неожиданной. Археохимическое исследование жидкости позволяет считать его старейшим древним вином, сохранившимся в жидком состоянии", - говорится в статье.
Отмечается, что после химического анализа исследователи заключили, что найденное вино белое, при этом в нем нашли типичные для этого вида вин полифенолы, а также характерные минералы. Примечательно, что, согласно приводимым в статье выводам, по химическому составу обнаруженное древнее римское вино мало чем отличается от современных вин, производимых в настоящее время на юге Испании.
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