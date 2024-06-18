https://ria.ru/20240618/vetnam-1953793052.html

Посол Вьетнама в России прокомментировал предстоящий визит Путина

Посол Вьетнама в России прокомментировал предстоящий визит Путина - РИА Новости, 18.06.2024

Посол Вьетнама в России прокомментировал предстоящий визит Путина

В ходе визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам 19 – 20 июня будут подписаны новые российско-вьетнамские соглашения, которые укрепят стратегическое... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T19:21

2024-06-18T19:21

2024-06-18T19:21

вьетнам

россия

владимир путин

вьетсовпетро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924527244_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4e58bcea299d23ba8a892728d77503a0.jpg

БАНГКОК, 18 июн – РИА Новости. В ходе визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам 19 – 20 июня будут подписаны новые российско-вьетнамские соглашения, которые укрепят стратегическое сотрудничество между двумя странами, заявил посол Вьетнама в России Данг Мин Хой в интервью, которое публикует во вторник национальное агентство новостей Вьетнама VNA. "Визит дает обеим сторонам возможность подписать и реализовать новые соглашения о сотрудничестве, создавая мотивацию для развития двусторонних отношений. Эти соглашения не только принесут экономические выгоды, но и укрепляют политические и стратегические связи между двумя странами", - заявил глава вьетнамской дипмиссии в России, слова которого приводит агентство. "В частности, в условиях нестабильной международной ситуации тесное сотрудничество между Вьетнамом и Россией становится как никогда важным", - добавил он. По словам посла, в рамках визита лидеры двух стран обсудят двустороннее всеобъемлющее стратегическое партнерство до 2030 года, более четко определив ключевые направления сотрудничества – от экономики, торговли и обороны, энергетики, науки и технологий до образования, культуры и народной дипломатии. "Будут определены долгосрочные цели и конкретные планы действий, обеспечивающие устойчивое и эффективное развитие двусторонних отношений в будущем", - подчеркнул он. Визит президента Путина во Вьетнам также является ярким сигналом взаимного уважения между двумя странами, продолжил дипломат. "Это явное выражение дружбы и солидарности, способствующее укреплению позиций обеих стран на международной арене во имя общего блага обоих народов и мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире", - отметил он, добавив, что стороны обсудят в этом ключе и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. Говоря о дальнейшем развитии торгово-экономических и инвестиционных отношений между Вьетнамом и Россией, Данг Мин Хой отметил, что, несмотря на последствия пандемии и влияние мировой и региональной нестабильности, торговый оборот между двумя странами по итогам 2023 года составил более 3,6 миллиардов долларов. "Что касается инвестиций, то у России во Вьетнаме около 200 проектов с общим капиталом около 1 миллиарда долларов. Инвестиции Вьетнама в Россию резко возросли: с примерно 100 миллионов долларов в начале двухтысячных годов до 3 миллиардов долларов в 2023 – 2024 годах", - рассказал глава вьетнамской дипмиссии в России. Он также подчеркнул, что важным элементом экономического сотрудничества между двумя странами является активное развитие кооперации в областях энергетики, нефти и газа. "Обе стороны хорошо и эффективно сотрудничают в поиске и разведке нефти и газа не только на континентальном шельфе Вьетнама, но и на территории Российской Федерации. Помимо совместного предприятия "Вьетсовпетро", которое является флагманом нефтегазового сотрудничества, у обеих сторон есть и другие совместные предприятия, которые активно работают в обеих странах", - отметил посол.

https://ria.ru/20240617/putin-1953479797.html

https://ria.ru/20240617/vetnam-1953479666.html

https://ria.ru/20240617/vetnam-1953477231.html

https://ria.ru/20240617/tovarooborot-1953474991.html

https://ria.ru/20240617/sotrudnichestvo-1953477463.html

вьетнам

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вьетнам, россия, владимир путин, вьетсовпетро