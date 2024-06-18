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Посол Вьетнама в России прокомментировал предстоящий визит Путина - РИА Новости, 18.06.2024
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19:21 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/vetnam-1953793052.html
Посол Вьетнама в России прокомментировал предстоящий визит Путина
Посол Вьетнама в России прокомментировал предстоящий визит Путина - РИА Новости, 18.06.2024
Посол Вьетнама в России прокомментировал предстоящий визит Путина
В ходе визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам 19 – 20 июня будут подписаны новые российско-вьетнамские соглашения, которые укрепят стратегическое... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T19:21
2024-06-18T19:21
вьетнам
россия
владимир путин
вьетсовпетро
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БАНГКОК, 18 июн – РИА Новости. В ходе визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам 19 – 20 июня будут подписаны новые российско-вьетнамские соглашения, которые укрепят стратегическое сотрудничество между двумя странами, заявил посол Вьетнама в России Данг Мин Хой в интервью, которое публикует во вторник национальное агентство новостей Вьетнама VNA. "Визит дает обеим сторонам возможность подписать и реализовать новые соглашения о сотрудничестве, создавая мотивацию для развития двусторонних отношений. Эти соглашения не только принесут экономические выгоды, но и укрепляют политические и стратегические связи между двумя странами", - заявил глава вьетнамской дипмиссии в России, слова которого приводит агентство. "В частности, в условиях нестабильной международной ситуации тесное сотрудничество между Вьетнамом и Россией становится как никогда важным", - добавил он. По словам посла, в рамках визита лидеры двух стран обсудят двустороннее всеобъемлющее стратегическое партнерство до 2030 года, более четко определив ключевые направления сотрудничества – от экономики, торговли и обороны, энергетики, науки и технологий до образования, культуры и народной дипломатии. "Будут определены долгосрочные цели и конкретные планы действий, обеспечивающие устойчивое и эффективное развитие двусторонних отношений в будущем", - подчеркнул он. Визит президента Путина во Вьетнам также является ярким сигналом взаимного уважения между двумя странами, продолжил дипломат. "Это явное выражение дружбы и солидарности, способствующее укреплению позиций обеих стран на международной арене во имя общего блага обоих народов и мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире", - отметил он, добавив, что стороны обсудят в этом ключе и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. Говоря о дальнейшем развитии торгово-экономических и инвестиционных отношений между Вьетнамом и Россией, Данг Мин Хой отметил, что, несмотря на последствия пандемии и влияние мировой и региональной нестабильности, торговый оборот между двумя странами по итогам 2023 года составил более 3,6 миллиардов долларов. "Что касается инвестиций, то у России во Вьетнаме около 200 проектов с общим капиталом около 1 миллиарда долларов. Инвестиции Вьетнама в Россию резко возросли: с примерно 100 миллионов долларов в начале двухтысячных годов до 3 миллиардов долларов в 2023 – 2024 годах", - рассказал глава вьетнамской дипмиссии в России. Он также подчеркнул, что важным элементом экономического сотрудничества между двумя странами является активное развитие кооперации в областях энергетики, нефти и газа. "Обе стороны хорошо и эффективно сотрудничают в поиске и разведке нефти и газа не только на континентальном шельфе Вьетнама, но и на территории Российской Федерации. Помимо совместного предприятия "Вьетсовпетро", которое является флагманом нефтегазового сотрудничества, у обеих сторон есть и другие совместные предприятия, которые активно работают в обеих странах", - отметил посол.
https://ria.ru/20240617/putin-1953479797.html
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вьетнам, россия, владимир путин, вьетсовпетро
Вьетнам, Россия, Владимир Путин, Вьетсовпетро
Посол Вьетнама в России прокомментировал предстоящий визит Путина

Посол Вьетнама: в ходе визита Путина будут подписаны новые соглашения

© iStock.com / sankaiСтарый квартал в Ханое
Старый квартал в Ханое - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© iStock.com / sankai
Старый квартал в Ханое. Архивное фото
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БАНГКОК, 18 июн – РИА Новости. В ходе визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам 19 – 20 июня будут подписаны новые российско-вьетнамские соглашения, которые укрепят стратегическое сотрудничество между двумя странами, заявил посол Вьетнама в России Данг Мин Хой в интервью, которое публикует во вторник национальное агентство новостей Вьетнама VNA.
"Визит дает обеим сторонам возможность подписать и реализовать новые соглашения о сотрудничестве, создавая мотивацию для развития двусторонних отношений. Эти соглашения не только принесут экономические выгоды, но и укрепляют политические и стратегические связи между двумя странами", - заявил глава вьетнамской дипмиссии в России, слова которого приводит агентство.
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"В частности, в условиях нестабильной международной ситуации тесное сотрудничество между Вьетнамом и Россией становится как никогда важным", - добавил он.
По словам посла, в рамках визита лидеры двух стран обсудят двустороннее всеобъемлющее стратегическое партнерство до 2030 года, более четко определив ключевые направления сотрудничества – от экономики, торговли и обороны, энергетики, науки и технологий до образования, культуры и народной дипломатии.
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"Будут определены долгосрочные цели и конкретные планы действий, обеспечивающие устойчивое и эффективное развитие двусторонних отношений в будущем", - подчеркнул он.
Визит президента Путина во Вьетнам также является ярким сигналом взаимного уважения между двумя странами, продолжил дипломат.
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"Это явное выражение дружбы и солидарности, способствующее укреплению позиций обеих стран на международной арене во имя общего блага обоих народов и мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире", - отметил он, добавив, что стороны обсудят в этом ключе и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.
Говоря о дальнейшем развитии торгово-экономических и инвестиционных отношений между Вьетнамом и Россией, Данг Мин Хой отметил, что, несмотря на последствия пандемии и влияние мировой и региональной нестабильности, торговый оборот между двумя странами по итогам 2023 года составил более 3,6 миллиардов долларов.
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"Что касается инвестиций, то у России во Вьетнаме около 200 проектов с общим капиталом около 1 миллиарда долларов. Инвестиции Вьетнама в Россию резко возросли: с примерно 100 миллионов долларов в начале двухтысячных годов до 3 миллиардов долларов в 2023 – 2024 годах", - рассказал глава вьетнамской дипмиссии в России.
Он также подчеркнул, что важным элементом экономического сотрудничества между двумя странами является активное развитие кооперации в областях энергетики, нефти и газа.
"Обе стороны хорошо и эффективно сотрудничают в поиске и разведке нефти и газа не только на континентальном шельфе Вьетнама, но и на территории Российской Федерации. Помимо совместного предприятия "Вьетсовпетро", которое является флагманом нефтегазового сотрудничества, у обеих сторон есть и другие совместные предприятия, которые активно работают в обеих странах", - отметил посол.
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