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Промышленный велозаезд состоится в Липецкой области - РИА Новости, 18.06.2024
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Липецкая область
 
17:01 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/velozaezd-1953735847.html
Промышленный велозаезд состоится в Липецкой области
Промышленный велозаезд состоится в Липецкой области - РИА Новости, 18.06.2024
Промышленный велозаезд состоится в Липецкой области
Промышленный велозаезд во второй раз пройдет в Липецкой области 30 июня, он состоится на грязинской площадке ОЭЗ "Липецк" при поддержке региональной Федерации... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:01
2024-06-18T17:01
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
"липецк"
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ЛИПЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Промышленный велозаезд во второй раз пройдет в Липецкой области 30 июня, он состоится на грязинской площадке ОЭЗ "Липецк" при поддержке региональной Федерации триатлона, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что для участия в спортивном празднике необходима регистрация на сайте. Гонка будет проводится на трех дистанциях. Самый короткий заезд – детский, для участников старше четырех лет. Взрослые могут выбрать дистанции 30 или 60 километров. По словам Артамонова, липчане всегда с удовольствием участвуют в подобных праздниках. По мнению губернатора, за пять лет спортивная жизнь в Липецкой области стала заметно активнее. "Мы построили 42 спортивных объекта и в том числе за счет этого увеличили процент жителей, занимающихся спортом. Сейчас этот показатель составляет 61%. Популяризации здорового образа жизни способствуют и такие локальные турниры, а соревновательный элемент данного велозаезда стимулирует участников достигать новых спортивных высот и устанавливать персональные рекорды", — прокомментировал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов, "липецк"
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, "Липецк"

Промышленный велозаезд состоится в Липецкой области

© iStock.com / mikkelwilliamВелосипедист
Велосипедист - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© iStock.com / mikkelwilliam
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ЛИПЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Промышленный велозаезд во второй раз пройдет в Липецкой области 30 июня, он состоится на грязинской площадке ОЭЗ "Липецк" при поддержке региональной Федерации триатлона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что для участия в спортивном празднике необходима регистрация на сайте. Гонка будет проводится на трех дистанциях. Самый короткий заезд – детский, для участников старше четырех лет. Взрослые могут выбрать дистанции 30 или 60 километров.
По словам Артамонова, липчане всегда с удовольствием участвуют в подобных праздниках. По мнению губернатора, за пять лет спортивная жизнь в Липецкой области стала заметно активнее.
"Мы построили 42 спортивных объекта и в том числе за счет этого увеличили процент жителей, занимающихся спортом. Сейчас этот показатель составляет 61%. Популяризации здорового образа жизни способствуют и такие локальные турниры, а соревновательный элемент данного велозаезда стимулирует участников достигать новых спортивных высот и устанавливать персональные рекорды", — прокомментировал Артамонов.
Игорь Артамонов
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22 декабря 2023, 09:56
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов"Липецк"
 
 
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