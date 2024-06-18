https://ria.ru/20240618/velozaezd-1953735847.html

Промышленный велозаезд состоится в Липецкой области

Промышленный велозаезд состоится в Липецкой области - РИА Новости, 18.06.2024

Промышленный велозаезд состоится в Липецкой области

Промышленный велозаезд во второй раз пройдет в Липецкой области 30 июня, он состоится на грязинской площадке ОЭЗ "Липецк" при поддержке региональной Федерации... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T17:01

2024-06-18T17:01

2024-06-18T17:01

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

"липецк"

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ЛИПЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Промышленный велозаезд во второй раз пройдет в Липецкой области 30 июня, он состоится на грязинской площадке ОЭЗ "Липецк" при поддержке региональной Федерации триатлона, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что для участия в спортивном празднике необходима регистрация на сайте. Гонка будет проводится на трех дистанциях. Самый короткий заезд – детский, для участников старше четырех лет. Взрослые могут выбрать дистанции 30 или 60 километров. По словам Артамонова, липчане всегда с удовольствием участвуют в подобных праздниках. По мнению губернатора, за пять лет спортивная жизнь в Липецкой области стала заметно активнее. "Мы построили 42 спортивных объекта и в том числе за счет этого увеличили процент жителей, занимающихся спортом. Сейчас этот показатель составляет 61%. Популяризации здорового образа жизни способствуют и такие локальные турниры, а соревновательный элемент данного велозаезда стимулирует участников достигать новых спортивных высот и устанавливать персональные рекорды", — прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20231222/lipetsk-1917395791.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, "липецк"