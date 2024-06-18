https://ria.ru/20240618/velozaezd-1953735847.html
Промышленный велозаезд состоится в Липецкой области
Промышленный велозаезд состоится в Липецкой области - РИА Новости, 18.06.2024
Промышленный велозаезд состоится в Липецкой области
Промышленный велозаезд во второй раз пройдет в Липецкой области 30 июня, он состоится на грязинской площадке ОЭЗ "Липецк" при поддержке региональной Федерации... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:01
2024-06-18T17:01
2024-06-18T17:01
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
"липецк"
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ЛИПЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Промышленный велозаезд во второй раз пройдет в Липецкой области 30 июня, он состоится на грязинской площадке ОЭЗ "Липецк" при поддержке региональной Федерации триатлона, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что для участия в спортивном празднике необходима регистрация на сайте. Гонка будет проводится на трех дистанциях. Самый короткий заезд – детский, для участников старше четырех лет. Взрослые могут выбрать дистанции 30 или 60 километров. По словам Артамонова, липчане всегда с удовольствием участвуют в подобных праздниках. По мнению губернатора, за пять лет спортивная жизнь в Липецкой области стала заметно активнее. "Мы построили 42 спортивных объекта и в том числе за счет этого увеличили процент жителей, занимающихся спортом. Сейчас этот показатель составляет 61%. Популяризации здорового образа жизни способствуют и такие локальные турниры, а соревновательный элемент данного велозаезда стимулирует участников достигать новых спортивных высот и устанавливать персональные рекорды", — прокомментировал Артамонов.
https://ria.ru/20231222/lipetsk-1917395791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, "липецк"
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, "Липецк"
ЛИПЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Промышленный велозаезд во второй раз пройдет в Липецкой области 30 июня, он состоится на грязинской площадке ОЭЗ "Липецк" при поддержке региональной Федерации триатлона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что для участия в спортивном празднике необходима регистрация на сайте. Гонка будет проводится на трех дистанциях. Самый короткий заезд – детский, для участников старше четырех лет. Взрослые могут выбрать дистанции 30 или 60 километров.
По словам Артамонова
, липчане всегда с удовольствием участвуют в подобных праздниках. По мнению губернатора, за пять лет спортивная жизнь в Липецкой области стала заметно активнее.
"Мы построили 42 спортивных объекта и в том числе за счет этого увеличили процент жителей, занимающихся спортом. Сейчас этот показатель составляет 61%. Популяризации здорового образа жизни способствуют и такие локальные турниры, а соревновательный элемент данного велозаезда стимулирует участников достигать новых спортивных высот и устанавливать персональные рекорды", — прокомментировал Артамонов.