https://ria.ru/20240618/uran-1953810127.html

Финляндия стала первой страной в ЕС, добывающей уран

Финляндия стала первой страной в ЕС, добывающей уран - РИА Новости, 18.06.2024

Финляндия стала первой страной в ЕС, добывающей уран

Финляндия стала первой страной в ЕС, добывающей уран, сообщает во вторник горнодобывающая компания Terrafame. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T20:55

2024-06-18T20:55

2024-06-18T20:56

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Финляндия стала первой страной в ЕС, добывающей уран, сообщает во вторник горнодобывающая компания Terrafame. "Компания Terrafame приступила к добыче природного урана на своей промышленной площадке в Соткамо (рудник на северо-востоке страны)… С началом эксплуатации Финляндия станет единственным государством-членом ЕС, которое будет производить уран", — говорится в сообщении на сайте компании. Ожидается, что предприятие выйдет на полную мощность к 2026 году, а объем производства урана составит около 200 тонн в год. Объем инвестиций в подготовку к добыче составил около 20 миллионов евро, уточняет компания.

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экономика, цены на нефть, финляндия, евросоюз