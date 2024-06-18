Рейтинг@Mail.ru
Финляндия стала первой страной в ЕС, добывающей уран - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:55 18.06.2024 (обновлено: 20:56 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/uran-1953810127.html
Финляндия стала первой страной в ЕС, добывающей уран
Финляндия стала первой страной в ЕС, добывающей уран - РИА Новости, 18.06.2024
Финляндия стала первой страной в ЕС, добывающей уран
Финляндия стала первой страной в ЕС, добывающей уран, сообщает во вторник горнодобывающая компания Terrafame. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T20:55
2024-06-18T20:56
экономика
цены на нефть
финляндия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882579190_0:11:1280:731_1920x0_80_0_0_b39e4038f6eeb898c4004e0533d1d395.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Финляндия стала первой страной в ЕС, добывающей уран, сообщает во вторник горнодобывающая компания Terrafame. "Компания Terrafame приступила к добыче природного урана на своей промышленной площадке в Соткамо (рудник на северо-востоке страны)… С началом эксплуатации Финляндия станет единственным государством-членом ЕС, которое будет производить уран", — говорится в сообщении на сайте компании. Ожидается, что предприятие выйдет на полную мощность к 2026 году, а объем производства урана составит около 200 тонн в год. Объем инвестиций в подготовку к добыче составил около 20 миллионов евро, уточняет компания.
https://ria.ru/20240531/skandinaviya-1949508075.html
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882579190_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_298bc74d878b53c031c64c51ee5ceb97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, финляндия, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Финляндия, Евросоюз
Финляндия стала первой страной в ЕС, добывающей уран

Компания Terrafame начала добычу урана на промышленной площадке в Финляндии

© Фото : Генеральное консульство Финляндии в СПб/ВКонтактеФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : Генеральное консульство Финляндии в СПб/ВКонтакте
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Финляндия стала первой страной в ЕС, добывающей уран, сообщает во вторник горнодобывающая компания Terrafame.
"Компания Terrafame приступила к добыче природного урана на своей промышленной площадке в Соткамо (рудник на северо-востоке страны)… С началом эксплуатации Финляндия станет единственным государством-членом ЕС, которое будет производить уран", — говорится в сообщении на сайте компании.
Ожидается, что предприятие выйдет на полную мощность к 2026 году, а объем производства урана составит около 200 тонн в год. Объем инвестиций в подготовку к добыче составил около 20 миллионов евро, уточняет компания.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
ИКЕА промахнулась: Скандинавия жестоко поплатилась за русофобию и глупость
31 мая, 08:00
 
ЭкономикаЦены на нефтьФинляндияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала