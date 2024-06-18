https://ria.ru/20240618/ukraina-1953825886.html

На Украине планируют переименовать около 500 населенных пунктов

На Украине планируют переименовать около 500 населенных пунктов - РИА Новости, 18.06.2024

На Украине планируют переименовать около 500 населенных пунктов

Депутаты Верховной рады предлагают переименовать около 500 населенных пунктов страны, чтобы "избавиться от имперского наследия" в рамках декоммунизации, заявил... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T22:38

2024-06-18T22:38

2024-06-18T22:38

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россия

сергей лавров

верховная рада украины

украинский институт национальной памяти

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Депутаты Верховной рады предлагают переименовать около 500 населенных пунктов страны, чтобы "избавиться от имперского наследия" в рамках декоммунизации, заявил украинский парламентарий Роман Лозинский, по его словам, с украинской карты исчезнут в том числе города Павлоград, Ватутино, Южное. По его словам, в 2023 году был принят закон о деколонизации, который определяет, по каким критериям и какие населенные пункты страны подлежат переименованию. "У нас есть две институции - Украинский институт национальной памяти и комиссия по стандартам государственного языка: вместе с ними мы, комитет Верховной рады, уже сейчас подготовили постановление (по переименованию - ред.), где есть 336 населенных пунктов", - приводит слова Лозинского информационное агентство УНИАН. Он уточнил, что этот перечь не исчерпывающий. По его словам, по критерию правописания и по языковому признаку подлежат переименованию несколько сотен населенных пунктов. "В целом мы ожидаем около полутысячи населенных пунктов в нашей стране, которые исчезнут на карте: Ватутино, ... Красное и Червоне, исчезнет, все это имперское наследие.. Такие как Павлоград, Червоноград, Южное, Южноукраинск, Синельниково, Дружба", - уточнил депутат. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://radiosputnik.ru/20240508/pereimenovanie-1944774726.html

https://ria.ru/20240429/nazvaniya-1943072038.html

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в мире, украина, павлоград, россия, сергей лавров, верховная рада украины, украинский институт национальной памяти