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"Даже не обсуждается". В США высказались о предложении Путина по Украине - РИА Новости, 18.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:55 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953763355.html
"Даже не обсуждается". В США высказались о предложении Путина по Украине
"Даже не обсуждается". В США высказались о предложении Путина по Украине - РИА Новости, 18.06.2024
"Даже не обсуждается". В США высказались о предложении Путина по Украине
Нейтральный статус Украины выгоден не только для России, но и для США, это не подлежит обсуждению, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:55
2024-06-18T17:55
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир путин
билл клинтон
нато
в мире
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Нейтральный статус Украины выгоден не только для России, но и для США, это не подлежит обсуждению, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, комментируя мирную инициативу президента России Владимира Путина по Украине."Не подлежащий обсуждению момент, который, я думаю, является правильным не только с точки зрения России, но и с точки зрения Америки, заключается в том, что Украина должна быть нейтральной страной, без того, чтобы вооруженные силы США в рамках НАТО продвигались вплотную к границе с Россией", — отметил он.Сакс назвал приближение НАТО к границе с Россией жульничеством, в котором виноваты все американские президенты, начиная с Билла Клинтона. Он отметил, что США не должны хотеть расширения альянса, так как конфликт с Россией противоречит интересам страны."Россия этого не хочет, и США не должны этого хотеть. Действительно ли мы желаем продолжения прямой войны с Россией?" — задался вопросом эксперт.Путин на прошлой неделе выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.До этого Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. По словам Владимира Путина, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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россия, украина, сша, владимир путин, билл клинтон, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Билл Клинтон, НАТО, В мире
"Даже не обсуждается". В США высказались о предложении Путина по Украине

Экономист Сакс: нейтральный статус Украины выгоден не только РФ, но и США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ
Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Нейтральный статус Украины выгоден не только для России, но и для США, это не подлежит обсуждению, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, комментируя мирную инициативу президента России Владимира Путина по Украине.
"Не подлежащий обсуждению момент, который, я думаю, является правильным не только с точки зрения России, но и с точки зрения Америки, заключается в том, что Украина должна быть нейтральной страной, без того, чтобы вооруженные силы США в рамках НАТО продвигались вплотную к границе с Россией", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Путин сделал Западу предложение, которое тот хочет, но не может принять
15 июня, 08:00
Сакс назвал приближение НАТО к границе с Россией жульничеством, в котором виноваты все американские президенты, начиная с Билла Клинтона. Он отметил, что США не должны хотеть расширения альянса, так как конфликт с Россией противоречит интересам страны.
"Россия этого не хочет, и США не должны этого хотеть. Действительно ли мы желаем продолжения прямой войны с Россией?" — задался вопросом эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
17 июня, 08:00
Путин на прошлой неделе выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
До этого Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. По словам Владимира Путина, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин предложил Западу выбор между плохим и катастрофическим
14 июня, 16:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинБилл КлинтонНАТОВ мире
 
 
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