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Украине рано или поздно придется пойти на переговоры, заявили в Лондоне - РИА Новости, 18.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:04 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953746948.html
Украине рано или поздно придется пойти на переговоры, заявили в Лондоне
Украине рано или поздно придется пойти на переговоры, заявили в Лондоне - РИА Новости, 18.06.2024
Украине рано или поздно придется пойти на переговоры, заявили в Лондоне
Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж заявил газете Daily Mail, что Украине рано или поздно придется начать переговоры с Россией... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:04
2024-06-18T17:04
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж заявил газете Daily Mail, что Украине рано или поздно придется начать переговоры с Россией во избежание больших потерь на фоне преимуществ РФ. "В какой-то момент должны состояться переговоры лицом к лицу… Альтернативой переговорам является продолжение войны еще пять лет. Мы можем продолжать накачивать (Киев - ред.) деньгами и продолжать её, однако сможет ли Украина понести такую потерю войск - открытый вопрос", - приводит газета слова политика. Такая позиция разнится с позицией правящих в Британии консерваторов, которые выступают за поражение России на поле боя, отмечает издание. По мнению Фаража, обеим сторонам конфликта необходимо напомнить, что все конфликты "в какой-то момент заканчиваются либо переговорами, либо катастрофой", пишет Daily Mail. При этом политик не исключил того, что Украине придется отказаться от территориальных притязаний к России, и указал, что трудные переговоры должны пройти по Крыму, говорится в статье. Помимо этого лидер Reform UK выразил уверенность, что в случае возвращения к власти в США Дональда Трампа он будет настаивать на проведении переговоров, которые, скорее всего, в итоге состоятся, пишет газета. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. До этого Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. По словам Владимира Путина, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html
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в мире, россия, украина, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Великобритания
Украине рано или поздно придется пойти на переговоры, заявили в Лондоне

Лидер партии Reform UK: Украине рано или поздно придется пойти на переговоры

© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле | Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле
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Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж заявил газете Daily Mail, что Украине рано или поздно придется начать переговоры с Россией во избежание больших потерь на фоне преимуществ РФ.
"В какой-то момент должны состояться переговоры лицом к лицу… Альтернативой переговорам является продолжение войны еще пять лет. Мы можем продолжать накачивать (Киев - ред.) деньгами и продолжать её, однако сможет ли Украина понести такую потерю войск - открытый вопрос", - приводит газета слова политика. Такая позиция разнится с позицией правящих в Британии консерваторов, которые выступают за поражение России на поле боя, отмечает издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
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По мнению Фаража, обеим сторонам конфликта необходимо напомнить, что все конфликты "в какой-то момент заканчиваются либо переговорами, либо катастрофой", пишет Daily Mail. При этом политик не исключил того, что Украине придется отказаться от территориальных притязаний к России, и указал, что трудные переговоры должны пройти по Крыму, говорится в статье. Помимо этого лидер Reform UK выразил уверенность, что в случае возвращения к власти в США Дональда Трампа он будет настаивать на проведении переговоров, которые, скорее всего, в итоге состоятся, пишет газета.
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
До этого Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. По словам Владимира Путина, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВеликобритания
 
 
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