https://ria.ru/20240618/ukraina-1953718424.html

Американский разведчик обратился к украинцам с неожиданным заявлением

Американский разведчик обратился к украинцам с неожиданным заявлением - РИА Новости, 18.06.2024

Американский разведчик обратился к украинцам с неожиданным заявлением

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works призвал украинцев не верить обещаниям Запада, который только использует их для... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:14

2024-06-18T16:14

2024-06-18T16:29

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скотт риттер

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works призвал украинцев не верить обещаниям Запада, который только использует их для своих целей."Я не знаю, сколько раз я должен говорить это украинцам. Запад не хочет вас, Запад не любит вас, Запад презирает вас. Вы не один из них, вы никогда не будете частью Европейского союза. <…> Вы инструмент, используемый Западом для достижения стратегического результата, который включает в себя поражение России, а не принятие Украины", — обратился он к жителям Украины.По словам экс-разведчика, ЕС продолжает проводить встречи и давать обещания Украине по поводу членства, но в реальности этого никогда не произойдет."Современная Украина — это о том, что Запад поддерживает ультранационалистические тенденции на Украине, чтобы добиться ее исключения из сферы интересов России, из российской орбиты. Заметьте, я не сказал присоединить ее к Западу, потому что Украина никогда не будет частью Запада", — резюмировал Риттер.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина за месяц потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.

https://ria.ru/20240618/ukraina-1953694920.html

https://ria.ru/20240618/kiev-1953707413.html

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в мире, украина, евросоюз, скотт риттер, андрей белоусов, киев, россия