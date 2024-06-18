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Американский разведчик обратился к украинцам с неожиданным заявлением
Американский разведчик обратился к украинцам с неожиданным заявлением - РИА Новости, 18.06.2024
Американский разведчик обратился к украинцам с неожиданным заявлением
Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works призвал украинцев не верить обещаниям Запада, который только использует их для... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T16:14
2024-06-18T16:14
2024-06-18T16:29
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works призвал украинцев не верить обещаниям Запада, который только использует их для своих целей."Я не знаю, сколько раз я должен говорить это украинцам. Запад не хочет вас, Запад не любит вас, Запад презирает вас. Вы не один из них, вы никогда не будете частью Европейского союза. <…> Вы инструмент, используемый Западом для достижения стратегического результата, который включает в себя поражение России, а не принятие Украины", — обратился он к жителям Украины.По словам экс-разведчика, ЕС продолжает проводить встречи и давать обещания Украине по поводу членства, но в реальности этого никогда не произойдет."Современная Украина — это о том, что Запад поддерживает ультранационалистические тенденции на Украине, чтобы добиться ее исключения из сферы интересов России, из российской орбиты. Заметьте, я не сказал присоединить ее к Западу, потому что Украина никогда не будет частью Запада", — резюмировал Риттер.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина за месяц потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953694920.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Скотт Риттер, Андрей Белоусов, Киев, Россия
Американский разведчик обратился к украинцам с неожиданным заявлением
Риттер обратился к украинцам из-за ложных обещаний Запада