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"За шесть недель". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте - РИА Новости, 18.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:23 18.06.2024 (обновлено: 16:54 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953694920.html
"За шесть недель". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте
"За шесть недель". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте - РИА Новости, 18.06.2024
"За шесть недель". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте
Насильно мобилизованные украинцы после плохой подготовки не хотят идти на передовую, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:23
2024-06-18T16:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
андрей белоусов
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Насильно мобилизованные украинцы после плохой подготовки не хотят идти на передовую, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Нет никаких сомнений в том, что мобилизовали тысячи людей. Я видел сегодня доклад о том, что большинство мобилизованных проходят подготовку за шесть недель, а иногда она намного меньше даже этого. Большинство из них очевидно люди, которые не хотят воевать, они уже не такие надежды солдаты", — отметил он.По словам эксперта, фактическое положение Украины, как может видеть любой, кто внимательно следит за ситуацией на линии фронта, продолжает ухудшаться с каждым днем. При этом потери ВСУ продолжают быть невероятно высокими, пояснил Меркурис."Проблемы Украины будут продолжать становиться все хуже и хуже", — резюмировал он.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина за месяц потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953486761.html
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в мире, украина, киев, андрей белоусов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины
"За шесть недель". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте

Аналитик Меркурис: мобилизованные в ВСУ не хотят участвовать в боях

© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Насильно мобилизованные украинцы после плохой подготовки не хотят идти на передовую, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Нет никаких сомнений в том, что мобилизовали тысячи людей. Я видел сегодня доклад о том, что большинство мобилизованных проходят подготовку за шесть недель, а иногда она намного меньше даже этого. Большинство из них очевидно люди, которые не хотят воевать, они уже не такие надежды солдаты", — отметил он.
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По словам эксперта, фактическое положение Украины, как может видеть любой, кто внимательно следит за ситуацией на линии фронта, продолжает ухудшаться с каждым днем. При этом потери ВСУ продолжают быть невероятно высокими, пояснил Меркурис.
"Проблемы Украины будут продолжать становиться все хуже и хуже", — резюмировал он.
В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина за месяц потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
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