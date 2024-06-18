https://ria.ru/20240618/ukraina-1953694920.html

"За шесть недель". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте

"За шесть недель". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте - РИА Новости, 18.06.2024

"За шесть недель". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте

Насильно мобилизованные украинцы после плохой подготовки не хотят идти на передовую, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:23

2024-06-18T15:23

2024-06-18T16:54

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Насильно мобилизованные украинцы после плохой подготовки не хотят идти на передовую, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Нет никаких сомнений в том, что мобилизовали тысячи людей. Я видел сегодня доклад о том, что большинство мобилизованных проходят подготовку за шесть недель, а иногда она намного меньше даже этого. Большинство из них очевидно люди, которые не хотят воевать, они уже не такие надежды солдаты", — отметил он.По словам эксперта, фактическое положение Украины, как может видеть любой, кто внимательно следит за ситуацией на линии фронта, продолжает ухудшаться с каждым днем. При этом потери ВСУ продолжают быть невероятно высокими, пояснил Меркурис."Проблемы Украины будут продолжать становиться все хуже и хуже", — резюмировал он.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина за месяц потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.

https://ria.ru/20240618/ukraina-1953486761.html

https://ria.ru/20240618/nato-1953558939.html

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в мире, украина, киев, андрей белоусов, вооруженные силы украины