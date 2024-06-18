Глава МИД Италии назвал предложение Путина по Украине неприемлемым
Таяни назвал предложение Путина по прекращению конфликта на Украине неприемлемым
Антонио Таяни. Архивное фото
РИМ, 18 июн - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни назвал неприемлемой инициативу президента РФ Владимира Путина по прекращению конфликта на Украине.
"Предложение президента Путина заключалось не в мире, а в капитуляции. И как таковое оно неприемлемо. Мир – это нечто другое", - заявил он на совместном заседании комиссий по международным делам обеих палат итальянского парламента.
Ранее в Кремле, комментируя реакцию Запада на предложение Путина по Украине, заявили, что она не имеет конструктивный характер. Там добавили, что реакция на мирную инициативу президента предсказуема, Западу нужно продолжать воевать с Россией до последнего украинца.
Италия, подчеркнул Таяни, продолжит оказывать поддержку украинской системе противовоздушной обороны, с чем связаны поставки военной помощи Киеву и предстоящий девятый пакет вооружений. При этом Италия настаивает на запрете на использовании своего вооружения для нанесения ударов по территории РФ.
"Приоритетом является предотвращение любых действий, которые могут усилить напряженность", - высказался министр.
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.