Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Италии назвал предложение Путина по Украине неприемлемым - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953690279.html
Глава МИД Италии назвал предложение Путина по Украине неприемлемым
Глава МИД Италии назвал предложение Путина по Украине неприемлемым - РИА Новости, 18.06.2024
Глава МИД Италии назвал предложение Путина по Украине неприемлемым
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни назвал неприемлемой инициативу президента РФ Владимира Путина по прекращению конфликта на Украине. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:10
2024-06-18T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
италия
владимир путин
антонио таяни
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825819311_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_ff9b6b48b43295770976a9a78fccfa7a.jpg
РИМ, 18 июн - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни назвал неприемлемой инициативу президента РФ Владимира Путина по прекращению конфликта на Украине. "Предложение президента Путина заключалось не в мире, а в капитуляции. И как таковое оно неприемлемо. Мир – это нечто другое", - заявил он на совместном заседании комиссий по международным делам обеих палат итальянского парламента. Ранее в Кремле, комментируя реакцию Запада на предложение Путина по Украине, заявили, что она не имеет конструктивный характер. Там добавили, что реакция на мирную инициативу президента предсказуема, Западу нужно продолжать воевать с Россией до последнего украинца. Италия, подчеркнул Таяни, продолжит оказывать поддержку украинской системе противовоздушной обороны, с чем связаны поставки военной помощи Киеву и предстоящий девятый пакет вооружений. При этом Италия настаивает на запрете на использовании своего вооружения для нанесения ударов по территории РФ. "Приоритетом является предотвращение любых действий, которые могут усилить напряженность", - высказался министр. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240405/rossiya-1938071934.html
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
россия
украина
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825819311_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_62ba8901e3581ea41f550a18c5e27713.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, италия, владимир путин, антонио таяни, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Италия, Владимир Путин, Антонио Таяни, Владимир Зеленский
Глава МИД Италии назвал предложение Путина по Украине неприемлемым

Таяни назвал предложение Путина по прекращению конфликта на Украине неприемлемым

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнтонио Таяни
Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Антонио Таяни. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 18 июн - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни назвал неприемлемой инициативу президента РФ Владимира Путина по прекращению конфликта на Украине.
"Предложение президента Путина заключалось не в мире, а в капитуляции. И как таковое оно неприемлемо. Мир – это нечто другое", - заявил он на совместном заседании комиссий по международным делам обеих палат итальянского парламента.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Глава Минобороны Италии сделал неожиданное заявление о России
5 апреля, 15:40
Ранее в Кремле, комментируя реакцию Запада на предложение Путина по Украине, заявили, что она не имеет конструктивный характер. Там добавили, что реакция на мирную инициативу президента предсказуема, Западу нужно продолжать воевать с Россией до последнего украинца.
Италия, подчеркнул Таяни, продолжит оказывать поддержку украинской системе противовоздушной обороны, с чем связаны поставки военной помощи Киеву и предстоящий девятый пакет вооружений. При этом Италия настаивает на запрете на использовании своего вооружения для нанесения ударов по территории РФ.
"Приоритетом является предотвращение любых действий, которые могут усилить напряженность", - высказался министр.
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин предложил Западу выбор между плохим и катастрофическим
14 июня, 16:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаИталияВладимир ПутинАнтонио ТаяниВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала