https://ria.ru/20240618/ukraina-1953690279.html

Глава МИД Италии назвал предложение Путина по Украине неприемлемым

Глава МИД Италии назвал предложение Путина по Украине неприемлемым - РИА Новости, 18.06.2024

Глава МИД Италии назвал предложение Путина по Украине неприемлемым

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни назвал неприемлемой инициативу президента РФ Владимира Путина по прекращению конфликта на Украине. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:10

2024-06-18T15:10

2024-06-18T15:10

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РИМ, 18 июн - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни назвал неприемлемой инициативу президента РФ Владимира Путина по прекращению конфликта на Украине. "Предложение президента Путина заключалось не в мире, а в капитуляции. И как таковое оно неприемлемо. Мир – это нечто другое", - заявил он на совместном заседании комиссий по международным делам обеих палат итальянского парламента. Ранее в Кремле, комментируя реакцию Запада на предложение Путина по Украине, заявили, что она не имеет конструктивный характер. Там добавили, что реакция на мирную инициативу президента предсказуема, Западу нужно продолжать воевать с Россией до последнего украинца. Италия, подчеркнул Таяни, продолжит оказывать поддержку украинской системе противовоздушной обороны, с чем связаны поставки военной помощи Киеву и предстоящий девятый пакет вооружений. При этом Италия настаивает на запрете на использовании своего вооружения для нанесения ударов по территории РФ. "Приоритетом является предотвращение любых действий, которые могут усилить напряженность", - высказался министр. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240405/rossiya-1938071934.html

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, италия, владимир путин, антонио таяни, владимир зеленский