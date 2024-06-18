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Украина напрасно отвергает предложения Путина, заявил Медведев - РИА Новости, 18.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 18.06.2024 (обновлено: 12:56 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953637243.html
Украина напрасно отвергает предложения Путина, заявил Медведев
Украина напрасно отвергает предложения Путина, заявил Медведев - РИА Новости, 18.06.2024
Украина напрасно отвергает предложения Путина, заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что киевские власти напрасно отвергают предложения России по переговорам, поскольку дальше может быть хуже. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:48
2024-06-18T12:56
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
дмитрий медведев
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что киевские власти напрасно отвергают предложения России по переговорам, поскольку дальше может быть хуже."Но они же все отвергли. Об этом сказали во время встречи, которая прошла в Швейцарии. Значит, с порога отвергнут любые предложения, вернув дискуссию к самому началу. Напрасно. Дальше будет хуже", - сказал он журналистам.Он добавил, что у Киева еще есть возможность принять озвученные президентом РФ Владимиром Путиным предложения и попытаться установить мир, а каждое последующее предложение будет хуже предыдущего."Но если (киевские власти - ред.) этого не сделают (не примут предложение президента РФ Владимира Путина - ред.), то, по всей вероятности, события будут развиваться по тому сценарию, о котором сейчас говорят. То есть наши наступательные действия продолжатся, и где закончится граница того самого санитарного пояса, о котором говорил президент нашей страны, пока сказать трудно. Вполне вероятно, это все будет не в пользу действующих украинских властей", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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украина, россия, владимир путин, дмитрий медведев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Безопасность
Украина напрасно отвергает предложения Путина, заявил Медведев

Медведев: каждое следующее предложение Путина Украине будет хуже предыдущего

© Сергей ГунеевДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© Сергей Гунеев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что киевские власти напрасно отвергают предложения России по переговорам, поскольку дальше может быть хуже.
"Но они же все отвергли. Об этом сказали во время встречи, которая прошла в Швейцарии. Значит, с порога отвергнут любые предложения, вернув дискуссию к самому началу. Напрасно. Дальше будет хуже", - сказал он журналистам.
Он добавил, что у Киева еще есть возможность принять озвученные президентом РФ Владимиром Путиным предложения и попытаться установить мир, а каждое последующее предложение будет хуже предыдущего.
"Но если (киевские власти - ред.) этого не сделают (не примут предложение президента РФ Владимира Путина - ред.), то, по всей вероятности, события будут развиваться по тому сценарию, о котором сейчас говорят. То есть наши наступательные действия продолжатся, и где закончится граница того самого санитарного пояса, о котором говорил президент нашей страны, пока сказать трудно. Вполне вероятно, это все будет не в пользу действующих украинских властей", - подчеркнул Медведев.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ПутинДмитрий МедведевБезопасность
 
 
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