https://ria.ru/20240618/ukraina-1953632997.html

В Раде нет здравомыслящих сил, заявил Медведев

В Раде нет здравомыслящих сил, заявил Медведев - РИА Новости, 18.06.2024

В Раде нет здравомыслящих сил, заявил Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в Верховной раде Украины нет здравомыслящих сил, всеми процессами на Украине... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:40

2024-06-18T12:40

2024-06-18T12:50

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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в Верховной раде Украины нет здравомыслящих сил, всеми процессами на Украине командуют США."По моим данным, таких здравомыслящих сил в Верховной раде нет, не потому что там собрались абсолютно глупые люди, а потому что там все действует, все развивается по сценарию, который утвержден за океаном, утвержден в Вашингтоне. По сути, именно Соединенные Штаты командуют теми процессами, которые идут на Украине, дают вводные действующему главе государства, который хоть и утратил легитимность, но пытается изображать из себя вполне законного президента", - сказал Медведев журналистам.По его словам, по сути, такие же вводные даются и Верховной раде.

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, сша, верховная рада украины, в мире, россия, дмитрий медведев