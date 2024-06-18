https://ria.ru/20240618/ukraina-1953632997.html
В Раде нет здравомыслящих сил, заявил Медведев
В Раде нет здравомыслящих сил, заявил Медведев - РИА Новости, 18.06.2024
В Раде нет здравомыслящих сил, заявил Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в Верховной раде Украины нет здравомыслящих сил, всеми процессами на Украине... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:40
2024-06-18T12:40
2024-06-18T12:50
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в Верховной раде Украины нет здравомыслящих сил, всеми процессами на Украине командуют США."По моим данным, таких здравомыслящих сил в Верховной раде нет, не потому что там собрались абсолютно глупые люди, а потому что там все действует, все развивается по сценарию, который утвержден за океаном, утвержден в Вашингтоне. По сути, именно Соединенные Штаты командуют теми процессами, которые идут на Украине, дают вводные действующему главе государства, который хоть и утратил легитимность, но пытается изображать из себя вполне законного президента", - сказал Медведев журналистам.По его словам, по сути, такие же вводные даются и Верховной раде.
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, верховная рада украины, в мире, россия, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Верховная Рада Украины, В мире, Россия, Дмитрий Медведев
В Раде нет здравомыслящих сил, заявил Медведев
Медведев: в Раде нет здравомыслящих сил, всеми процессами командуют США