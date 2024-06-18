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"Потерпим неудачу". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 18.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:47 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953613839.html
"Потерпим неудачу". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
"Потерпим неудачу". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 18.06.2024
"Потерпим неудачу". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Западу остается только выбирать между позором и катастрофой в конфликте на Украине, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:47
2024-06-18T11:47
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Западу остается только выбирать между позором и катастрофой в конфликте на Украине, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive. "Мы сейчас в ситуации, в которой невозможно победить. Нет такого сценария, при котором Запад может преуспеть на поле боя, что бы ни понималось под успехом. Так или иначе, мы потерпим неудачу. Либо катастрофическую, либо унизительную", — сказал он.Дэвис добавил, что проигрыш Украины станет унижением, но безопасность для США будет гарантирована, альтернативный же вариант, приведет к ядерной войне.По его мнению, США нужно перестать быть глупыми, закончить этот конфликт путем переговоров и начать процесс восстановления для украинского народа. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953597184.html
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в мире, украина, россия, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, НАТО
"Потерпим неудачу". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

Офицер Дэвис: Запад выбирает между позором и катастрофой в конфликте на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ
Артиллеристы Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Западу остается только выбирать между позором и катастрофой в конфликте на Украине, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

"Мы сейчас в ситуации, в которой невозможно победить. Нет такого сценария, при котором Запад может преуспеть на поле боя, что бы ни понималось под успехом. Так или иначе, мы потерпим неудачу. Либо катастрофическую, либо унизительную", — сказал он.
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Дэвис добавил, что проигрыш Украины станет унижением, но безопасность для США будет гарантирована, альтернативный же вариант, приведет к ядерной войне.

По его мнению, США нужно перестать быть глупыми, закончить этот конфликт путем переговоров и начать процесс восстановления для украинского народа.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
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