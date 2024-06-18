"Потерпим неудачу". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Офицер Дэвис: Запад выбирает между позором и катастрофой в конфликте на Украине
Артиллеристы Вооруженных сил РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Западу остается только выбирать между позором и катастрофой в конфликте на Украине, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
"Мы сейчас в ситуации, в которой невозможно победить. Нет такого сценария, при котором Запад может преуспеть на поле боя, что бы ни понималось под успехом. Так или иначе, мы потерпим неудачу. Либо катастрофическую, либо унизительную", — сказал он.
"Мы сейчас в ситуации, в которой невозможно победить. Нет такого сценария, при котором Запад может преуспеть на поле боя, что бы ни понималось под успехом. Так или иначе, мы потерпим неудачу. Либо катастрофическую, либо унизительную", — сказал он.
Дэвис добавил, что проигрыш Украины станет унижением, но безопасность для США будет гарантирована, альтернативный же вариант, приведет к ядерной войне.
По его мнению, США нужно перестать быть глупыми, закончить этот конфликт путем переговоров и начать процесс восстановления для украинского народа.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
По его мнению, США нужно перестать быть глупыми, закончить этот конфликт путем переговоров и начать процесс восстановления для украинского народа.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.