https://ria.ru/20240618/ukraina-1953597184.html

"Поворотный момент". В США неожиданно высказались о ситуации на фронте

"Поворотный момент". В США неожиданно высказались о ситуации на фронте - РИА Новости, 18.06.2024

"Поворотный момент". В США неожиданно высказались о ситуации на фронте

Запад подошел к поворотному моменту в вопросе помощи Украине, пишет National Interest. "НАТО переживает важный поворотный момент в своей поддержке обороны... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T10:45

2024-06-18T10:45

2024-06-18T11:55

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Запад подошел к поворотному моменту в вопросе помощи Украине, пишет National Interest. "НАТО переживает важный поворотный момент в своей поддержке обороны Украины от России. Администрация Байдена в союзе с несколькими европейскими союзниками Соединенных Штатов одобрила использование американского оружия для нанесения ударов по целям на территории России…" — говорится в публикации. В статье отмечается, что помимо этого, перспектива присутствия инструкторов альянса на Украине создает иную ситуацию с высоким риском. Американские, французские или другие военные будут уязвимы для преднамеренных или случайных ударов со стороны российских военных, добавляет издание. Эскалация конфликта не только поставит под угрозу жизнь американского персонала, но и рискует втянуть США в более широкую конфронтацию с Россией, пишет NI. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.

https://ria.ru/20240618/ukraina-1953571608.html

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