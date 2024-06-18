https://ria.ru/20240618/ukraina-1953580874.html
Зеленский подписал законопроект о начальной общевойсковой подготовке
Зеленский подписал законопроект о начальной общевойсковой подготовке - РИА Новости, 18.06.2024
Зеленский подписал законопроект о начальной общевойсковой подготовке
Владимир Зеленский подписал законопроект о введении на Украине начальной общевойсковой подготовки для учащихся школ и вузов. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T09:50
2024-06-18T09:50
2024-06-18T09:50
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законопроект о введении на Украине начальной общевойсковой подготовки для учащихся школ и вузов. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 22 мая сообщил, что парламент Украины принял законопроект о введении начальной общевойсковой подготовки вместо допризывной, он предполагает введение предмета "Защита Украины" в учреждениях образования страны. Под текстом законопроекта, опубликованном на сайте Рады, появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240531/formula-1949558009.html
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украина, владимир зеленский, верховная рада украины
Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Зеленский подписал законопроект о начальной общевойсковой подготовке
Зеленский подписал проект о введении начальной общевойсковой подготовки в школе
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законопроект о введении на Украине начальной общевойсковой подготовки для учащихся школ и вузов.
Депутат Верховной рады
Ярослав Железняк 22 мая сообщил, что парламент Украины принял законопроект о введении начальной общевойсковой подготовки вместо допризывной, он предполагает введение предмета "Защита Украины" в учреждениях образования страны.
Под текстом законопроекта, опубликованном на сайте Рады, появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.