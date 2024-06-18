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"В любой точке". На Западе предупредили ВСУ о серьезной опасности - РИА Новости, 18.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:00 18.06.2024 (обновлено: 11:54 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953571608.html
"В любой точке". На Западе предупредили ВСУ о серьезной опасности
"В любой точке". На Западе предупредили ВСУ о серьезной опасности - РИА Новости, 18.06.2024
"В любой точке". На Западе предупредили ВСУ о серьезной опасности
ПВО России может сбить истребители ВСУ практически в любой точке Украины, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. "Главной проблемой является... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T09:00
2024-06-18T11:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
f-16
с-400 «триумф»
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. ПВО России может сбить истребители ВСУ практически в любой точке Украины, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. "Главной проблемой является российская наземная противовоздушная оборона, из-за которой украинским военным самолетам крайне опасно летать на большой высоте практически в любой точке Украины, но особенно в пределах ста миль или около того от линии фронта, в пределах досягаемости российских зенитно-ракетных батарей С-400", — говорится в публикации. В статье отмечается, что когда Украина получит для истребителей F-16 ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120, она не сможет их эффективно использовать, потому что запущенные с малой высоты они теряют дальность действия. На прошлой неделе глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы, на которых они базируются, станут законной целью для российских вооруженных сил. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953613839.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, f-16, с-400 «триумф»
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, F-16, С-400 «Триумф»
"В любой точке". На Западе предупредили ВСУ о серьезной опасности

Forbes: ПВО России может сбить истребители ВСУ практически в любой точке Украины

© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьЗРК С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь
ЗРК С-400 "Триумф". Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. ПВО России может сбить истребители ВСУ практически в любой точке Украины, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

"Главной проблемой является российская наземная противовоздушная оборона, из-за которой украинским военным самолетам крайне опасно летать на большой высоте практически в любой точке Украины, но особенно в пределах ста миль или около того от линии фронта, в пределах досягаемости российских зенитно-ракетных батарей С-400", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что когда Украина получит для истребителей F-16 ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120, она не сможет их эффективно использовать, потому что запущенные с малой высоты они теряют дальность действия.

На прошлой неделе глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы, на которых они базируются, станут законной целью для российских вооруженных сил.

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.
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