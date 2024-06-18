"В любой точке". На Западе предупредили ВСУ о серьезной опасности
Forbes: ПВО России может сбить истребители ВСУ практически в любой точке Украины
ЗРК С-400 "Триумф". Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. ПВО России может сбить истребители ВСУ практически в любой точке Украины, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
"Главной проблемой является российская наземная противовоздушная оборона, из-за которой украинским военным самолетам крайне опасно летать на большой высоте практически в любой точке Украины, но особенно в пределах ста миль или около того от линии фронта, в пределах досягаемости российских зенитно-ракетных батарей С-400", — говорится в публикации.
"Главной проблемой является российская наземная противовоздушная оборона, из-за которой украинским военным самолетам крайне опасно летать на большой высоте практически в любой точке Украины, но особенно в пределах ста миль или около того от линии фронта, в пределах досягаемости российских зенитно-ракетных батарей С-400", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что когда Украина получит для истребителей F-16 ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120, она не сможет их эффективно использовать, потому что запущенные с малой высоты они теряют дальность действия.
На прошлой неделе глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы, на которых они базируются, станут законной целью для российских вооруженных сил.
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.
На прошлой неделе глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы, на которых они базируются, станут законной целью для российских вооруженных сил.
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.