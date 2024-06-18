https://ria.ru/20240618/ukraina-1953571608.html

"В любой точке". На Западе предупредили ВСУ о серьезной опасности

"В любой точке". На Западе предупредили ВСУ о серьезной опасности - РИА Новости, 18.06.2024

"В любой точке". На Западе предупредили ВСУ о серьезной опасности

ПВО России может сбить истребители ВСУ практически в любой точке Украины, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. "Главной проблемой является... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T09:00

2024-06-18T09:00

2024-06-18T11:54

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. ПВО России может сбить истребители ВСУ практически в любой точке Украины, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. "Главной проблемой является российская наземная противовоздушная оборона, из-за которой украинским военным самолетам крайне опасно летать на большой высоте практически в любой точке Украины, но особенно в пределах ста миль или около того от линии фронта, в пределах досягаемости российских зенитно-ракетных батарей С-400", — говорится в публикации. В статье отмечается, что когда Украина получит для истребителей F-16 ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120, она не сможет их эффективно использовать, потому что запущенные с малой высоты они теряют дальность действия. На прошлой неделе глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы, на которых они базируются, станут законной целью для российских вооруженных сил. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20240618/ukraina-1953613839.html

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, f-16, с-400 «триумф»