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"Идея Москвы их заинтересовала". Запад намекнул на свои планы по Украине - РИА Новости, 18.06.2024
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08:00 18.06.2024 (обновлено: 08:02 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953486761.html
"Идея Москвы их заинтересовала". Запад намекнул на свои планы по Украине
"Идея Москвы их заинтересовала". Запад намекнул на свои планы по Украине - РИА Новости, 18.06.2024
"Идея Москвы их заинтересовала". Запад намекнул на свои планы по Украине
После швейцарского саммита западная общественность осталась в недоумении. Мероприятие, вопреки планам Киева, прошло блекло, участники постоянно указывали на... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T08:00
2024-06-18T08:02
россия
москва
киев
ростислав ищенко
владимир зеленский
нато
владимир путин
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Михаил Катков. После швейцарского саммита западная общественность осталась в недоумении. Мероприятие, вопреки планам Киева, прошло блекло, участники постоянно указывали на промахи Зеленского. К чему теперь склоняется Запад — в материале РИА Новости.Взгляд со стороныКомментарии ведущих западных СМИ были, мягко говоря, невосторженными — не то что раньше. Так, в Reuters удивились, что не обсуждали послевоенное урегулирование, сможет ли Украина вступить в НАТО и как организовать разведение противоборствующих войск.На телеканале Sky News отметили, что без участия России все это вообще не имеет смысла. И напомнили о китайских и бразильских планах достижения мира. На France 24 указали, что, хотя швейцарское коммюнике обязывает подписавшие его страны предпринять "конкретные шаги" для вовлечения Москвы в переговорный процесс, совершенно неясно, как этого добиваться.В Bloomberg подчеркнули: Зеленскому так и не удалось привлечь на свою сторону ключевые государства Глобального Юга. Международное сообщество еще раз убедилось в том, что Киев поддерживает только коллективный Запад."Отсутствие консенсуса обнажило проблему: страны за пределами западного мира хотят сохранить связи с Москвой и смотрят на конфликт по-другому. Конференция показала, что Украина, уступая на поле боя, ослабевает и на дипломатическом поприще", — говорится в статье.В Киеве очень рассчитывали на это мероприятие. Постоянно твердили: "С нами весь мир". И якобы все поддерживают "формулу Зеленского", подразумевающую, по сути, капитуляцию России. Организовали встречи с представителями Глобального Юга в Дании и Саудовской Аравии. Саммит в Швейцарии должен был стать апогеем этой дипломатической активности: туда пригласили глав 160 государств. Кроме России — по словам нелегитимного президента Украины, "Москва бы все испортила".Низкая самооценкаОднако те, кто приехали на саммит, заявили, что с Россией нужно договариваться. В итоге это признали и в Киеве.Фактически тон всему мероприятию задал Путин. Накануне, 14 июня, он пообещал немедленно прекратить боевые действия, если Украина откажется от вступления в НАТО и выведет свои войска с новых российских территорий. И предупредил: "Реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и далее меняться не в пользу киевского режима, условия для начала переговоров будут другими".Разумеется, в Киеве отвергли предложение Кремля. Ну а "формулу Зеленского" всерьез давно никого не воспринимает."Чтобы максимально расширить количество стран-участниц, на первый саммит вынесли не всю "формулу", а лишь три из десяти положений — те, по которым наибольшее согласие, в том числе среди Глобального Юга", — объясняют в украинском издании "Европейская правда". Это обмен пленными и возвращение детей, обеспечение глобальной продуктовой безопасности и отказ от применения ядерного оружия и ядерного шантажа.Тем не менее даже с таким содержанием итоговое коммюнике подписали только 78 стран, 15 — воздержались.Из пустого в порожнееПо мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, результативность швейцарской конференции стремится к нулю. Но Москва открыта для диалога и продолжит взаимодействовать со всеми, кто к этому готов."Подход российской стороны к украинскому вопросу прозрачен и последователен, его хорошо знают и в Киеве", — отметил он.Однако на Россию попытались надавить — "в пропагандистских целях", добавляет бывший украинский дипломат, политолог Ростислав Ищенко."Исходя из количества участников — 93 государства — у организаторов есть формальное право говорить, что около трети стран мира поддержали унизительный для России украинский план урегулирования конфликта. Следующий шаг — они пригласят Кремль к его обсуждению. Причем встречу назначат где-нибудь в Турции или Саудовской Аравии, чтобы Москве было сложнее отказаться. Таким образом они попытаются еще больше нарастить давление", — говорит он.Вместе с тем эксперт уверен: на Западе осознали, что их план не работает. Это и продемонстрировало мероприятие в Швейцарии. А еще — что предложение Москвы, несмотря на риторику, все же заинтересовало союзников Киева. То есть Россия постепенно перетягивает "информационный канат" на себя.
https://ria.ru/20240610/ukraina-1951368287.html
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россия, москва, киев, ростислав ищенко, владимир зеленский, нато, владимир путин
Россия, Москва, Киев, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, НАТО, Владимир Путин
"Идея Москвы их заинтересовала". Запад намекнул на свои планы по Украине

Дипломат Ищенко: после саммита в Швейцарии интерес к плану России вырос

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Михаил Катков. После швейцарского саммита западная общественность осталась в недоумении. Мероприятие, вопреки планам Киева, прошло блекло, участники постоянно указывали на промахи Зеленского. К чему теперь склоняется Запад — в материале РИА Новости.

Взгляд со стороны

Комментарии ведущих западных СМИ были, мягко говоря, невосторженными — не то что раньше. Так, в Reuters удивились, что не обсуждали послевоенное урегулирование, сможет ли Украина вступить в НАТО и как организовать разведение противоборствующих войск.
© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo
Украинские военные в Киеве
На телеканале Sky News отметили, что без участия России все это вообще не имеет смысла. И напомнили о китайских и бразильских планах достижения мира. На France 24 указали, что, хотя швейцарское коммюнике обязывает подписавшие его страны предпринять "конкретные шаги" для вовлечения Москвы в переговорный процесс, совершенно неясно, как этого добиваться.
В Bloomberg подчеркнули: Зеленскому так и не удалось привлечь на свою сторону ключевые государства Глобального Юга. Международное сообщество еще раз убедилось в том, что Киев поддерживает только коллективный Запад.
"Отсутствие консенсуса обнажило проблему: страны за пределами западного мира хотят сохранить связи с Москвой и смотрят на конфликт по-другому. Конференция показала, что Украина, уступая на поле боя, ослабевает и на дипломатическом поприще", — говорится в статье.
© AP Photo / Ebrahim NorooziВладимир Зеленский и Олаф Шольц перед началом конференции по восстановлению Украины в Берлине
Владимир Зеленский и Олаф Шольц перед началом конференции по восстановлению Украины в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский и Олаф Шольц перед началом конференции по восстановлению Украины в Берлине
В Киеве очень рассчитывали на это мероприятие. Постоянно твердили: "С нами весь мир". И якобы все поддерживают "формулу Зеленского", подразумевающую, по сути, капитуляцию России. Организовали встречи с представителями Глобального Юга в Дании и Саудовской Аравии. Саммит в Швейцарии должен был стать апогеем этой дипломатической активности: туда пригласили глав 160 государств. Кроме России — по словам нелегитимного президента Украины, "Москва бы все испортила".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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Низкая самооценка

Однако те, кто приехали на саммит, заявили, что с Россией нужно договариваться. В итоге это признали и в Киеве.
Фактически тон всему мероприятию задал Путин. Накануне, 14 июня, он пообещал немедленно прекратить боевые действия, если Украина откажется от вступления в НАТО и выведет свои войска с новых российских территорий. И предупредил: "Реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и далее меняться не в пользу киевского режима, условия для начала переговоров будут другими".
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с руководством МИД
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время встречи с руководством МИД
Разумеется, в Киеве отвергли предложение Кремля. Ну а "формулу Зеленского" всерьез давно никого не воспринимает.
"Чтобы максимально расширить количество стран-участниц, на первый саммит вынесли не всю "формулу", а лишь три из десяти положений — те, по которым наибольшее согласие, в том числе среди Глобального Юга", — объясняют в украинском издании "Европейская правда". Это обмен пленными и возвращение детей, обеспечение глобальной продуктовой безопасности и отказ от применения ядерного оружия и ядерного шантажа.
Тем не менее даже с таким содержанием итоговое коммюнике подписали только 78 стран, 15 — воздержались.
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Из пустого в порожнее

По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, результативность швейцарской конференции стремится к нулю. Но Москва открыта для диалога и продолжит взаимодействовать со всеми, кто к этому готов.
"Подход российской стороны к украинскому вопросу прозрачен и последователен, его хорошо знают и в Киеве", — отметил он.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Однако на Россию попытались надавить — "в пропагандистских целях", добавляет бывший украинский дипломат, политолог Ростислав Ищенко.
"Исходя из количества участников — 93 государства — у организаторов есть формальное право говорить, что около трети стран мира поддержали унизительный для России украинский план урегулирования конфликта. Следующий шаг — они пригласят Кремль к его обсуждению. Причем встречу назначат где-нибудь в Турции или Саудовской Аравии, чтобы Москве было сложнее отказаться. Таким образом они попытаются еще больше нарастить давление", — говорит он.
Вместе с тем эксперт уверен: на Западе осознали, что их план не работает. Это и продемонстрировало мероприятие в Швейцарии. А еще — что предложение Москвы, несмотря на риторику, все же заинтересовало союзников Киева. То есть Россия постепенно перетягивает "информационный канат" на себя.
 
РоссияМоскваКиевРостислав ИщенкоВладимир ЗеленскийНАТОВладимир Путин
 
 
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