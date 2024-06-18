https://ria.ru/20240618/ucheniya-1953590087.html

Учения Тихоокеанского флота

Учения Тихоокеанского флота - РИА Новости, 18.06.2024

Учения Тихоокеанского флота

На Дальнем востоке начались масштабные учения Тихоокеанского флота. С 18 по 28 июня в маневрах будут задействованы десятки кораблей, судов, самолетов и... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T17:11

2024-06-18T17:11

2024-06-18T17:11

фото

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На Дальнем востоке начались масштабные учения Тихоокеанского флота. С 18 по 28 июня в маневрах будут задействованы десятки кораблей, судов, самолетов и вертолетов морской авиации. Подробности масштабных тренировок — в фотоленте ria.ru.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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