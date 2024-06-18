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Учения Тихоокеанского флота - РИА Новости, 18.06.2024
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17:11 18.06.2024
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Учения Тихоокеанского флота
Учения Тихоокеанского флота - РИА Новости, 18.06.2024
Учения Тихоокеанского флота
На Дальнем востоке начались масштабные учения Тихоокеанского флота. С 18 по 28 июня в маневрах будут задействованы десятки кораблей, судов, самолетов и... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:11
2024-06-18T17:11
фото
военные учения - безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
тихоокеанский флот вмф россии
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На Дальнем востоке начались масштабные учения Тихоокеанского флота. С 18 по 28 июня в маневрах будут задействованы десятки кораблей, судов, самолетов и вертолетов морской авиации. Подробности масштабных тренировок — в фотоленте ria.ru.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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фото, фото, военные учения - безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), тихоокеанский флот вмф россии, вмф рф
Фото, Военные учения - Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Тихоокеанский флот ВМФ России, ВМФ РФ

Учения Тихоокеанского флота

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На Дальнем востоке начались масштабные учения Тихоокеанского флота. С 18 по 28 июня в маневрах будут задействованы десятки кораблей, судов, самолетов и вертолетов морской авиации. Подробности масштабных тренировок — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ | Перейти в медиабанк

В этом году учения впервые будут двусторонними: между Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота и объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России.

Плановые двусторонние учения Тихоокеанского флота в Приморском крае

В этом году учения впервые будут двусторонними: между Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота и объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России.

© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ | Перейти в медиабанк

Морякам предстоит провести тренировки по отражению нападения беспилотников и безэкипажных катеров, выполнить комплекс практических учебно-боевых упражнений, отработать противолодочные действия.

Учения Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке

Морякам предстоит провести тренировки по отражению нападения беспилотников и безэкипажных катеров, выполнить комплекс практических учебно-боевых упражнений, отработать противолодочные действия.

© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ
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2 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ | Перейти в медиабанк

На учениях отрепетируют организацию всех видов обороны отрядов кораблей на переходе морем, а также нанесение совместных ракетных ударов по корабельным группировкам условного противника.

Учения Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке

На учениях отрепетируют организацию всех видов обороны отрядов кораблей на переходе морем, а также нанесение совместных ракетных ударов по корабельным группировкам условного противника.

© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ
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3 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ | Перейти в медиабанк

Всего будет задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации.

Учения Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке

Всего будет задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации.

© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ
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4 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ | Перейти в медиабанк

В частности в маневрах примут участие вертолеты Ка-29 и Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах, а также противолодочные самолеты Ил-38, Ту-142мз и Ил-38Н.

Учения Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке

В частности в маневрах примут участие вертолеты Ка-29 и Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах, а также противолодочные самолеты Ил-38, Ту-142мз и Ил-38Н.

© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ
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5 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ | Перейти в медиабанк

Тренировки пройдут под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины.

Учения Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке

Тренировки пройдут под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины.

© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ
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6 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ | Перейти в медиабанк

Помимо вышеперечисленных судов к учениям привлекут боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал".

Учения Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке

Помимо вышеперечисленных судов к учениям привлекут боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал".

© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ
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7 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ | Перейти в медиабанк

Для масштабных водных маневров будут использованы акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей.

Учения Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке

Для масштабных водных маневров будут использованы акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей.

© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ
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