Учения Тихоокеанского флота

В этом году учения впервые будут двусторонними: между Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота и объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России.
В этом году учения впервые будут двусторонними: между Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота и объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России.
Морякам предстоит провести тренировки по отражению нападения беспилотников и безэкипажных катеров, выполнить комплекс практических учебно-боевых упражнений, отработать противолодочные действия.
Морякам предстоит провести тренировки по отражению нападения беспилотников и безэкипажных катеров, выполнить комплекс практических учебно-боевых упражнений, отработать противолодочные действия.
На учениях отрепетируют организацию всех видов обороны отрядов кораблей на переходе морем, а также нанесение совместных ракетных ударов по корабельным группировкам условного противника.
На учениях отрепетируют организацию всех видов обороны отрядов кораблей на переходе морем, а также нанесение совместных ракетных ударов по корабельным группировкам условного противника.
Всего будет задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации.
Всего будет задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации.
В частности в маневрах примут участие вертолеты Ка-29 и Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах, а также противолодочные самолеты Ил-38, Ту-142мз и Ил-38Н.
В частности в маневрах примут участие вертолеты Ка-29 и Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах, а также противолодочные самолеты Ил-38, Ту-142мз и Ил-38Н.
Тренировки пройдут под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины.
Тренировки пройдут под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины.
Помимо вышеперечисленных судов к учениям привлекут боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал".
Помимо вышеперечисленных судов к учениям привлекут боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал".
Для масштабных водных маневров будут использованы акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей.
Для масштабных водных маневров будут использованы акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей.