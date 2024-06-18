https://ria.ru/20240618/turnir-1953778253.html
Международный турнир по боксу пройдет в Магасе в честь 100-летия Ингушетии
Международный турнир по боксу пройдет в Магасе в честь 100-летия Ингушетии - РИА Новости, 18.06.2024
Международный турнир по боксу пройдет в Магасе в честь 100-летия Ингушетии
Международный турнир по боксу, посвященный 100-летию государственности Ингушетии, пройдет в столице республики Магасе, в его рамках встретятся сборная Ингушетии РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T18:48
2024-06-18T18:48
2024-06-18T18:48
республика ингушетия
магас
россия
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
константин (костя) цзю
кевин джонсон
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НАЛЬЧИК, 18 мая – РИА Новости. Международный турнир по боксу, посвященный 100-летию государственности Ингушетии, пройдет в столице республики Магасе, в его рамках встретятся сборная Ингушетии и сборная мира, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Двадцать седьмого июня в Магасе состоится международный турнир по боксу, посвященный 100-летию Республики Ингушетия. Турнир обещает быть поистине уникальным, участие в нем примут команды "Сборная Ингушетии" и "Сборная Мира", которые выступят друг против друга", - сказал Калиматов. По его словам, капитаном сборной Ингушетии выступит легендарный боксер Константин Цзю, а сборную мира возглавит Кевин Джонсон. Среди представителей сборной Ингушетии будут такие талантливые боксеры, как Курейш Сагов, Исмаил Илиев, Сергей Сергеев и Ибрагим Торкоев. Ожидается, что особое внимание привлечет медийный бой между Максом "Топором" Щербаковым и Лом-Али Газгириевым – руководителем Федерации бокса Ингушетии. "Этот турнир станет не только ярким спортивным событием, но и важным шагом в развитии бокса в нашем регионе", - добавил глава региона. Ранее президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2024 году 100-летие образования Ингушетии. Сообщалось, что правительство РФ выделило почти 120 миллионов рублей на подготовку и проведение празднования. К празднику, который будет отмечаться 7 июля этого года, в регионе пройдут 13 крупных мероприятий, готовятся к изданию сборник архивных документов об истории становления республики, краеведческие, исторические, этнокультурные и поэтические сборники. Кроме того, к юбилею региона будут приурочены межрегиональные фестиваль национальных культур и фестиваль самодеятельных исполнителей и музыкальных коллективов на народных инструментах.
https://ria.ru/20231118/ingushetiya-1910211140.html
https://ria.ru/20231103/radiostantsii-1907302239.html
https://rsport.ria.ru/20240614/boks-1953031844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магас, россия, республика ингушетия, махмуд-али калиматов, константин (костя) цзю, кевин джонсон
Республика Ингушетия, Магас, Россия, Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов, Константин (Костя) Цзю, Кевин Джонсон
НАЛЬЧИК, 18 мая – РИА Новости. Международный турнир по боксу, посвященный 100-летию государственности Ингушетии, пройдет в столице республики Магасе, в его рамках встретятся сборная Ингушетии и сборная мира, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Двадцать седьмого июня в Магасе состоится международный турнир по боксу, посвященный 100-летию Республики Ингушетия
. Турнир обещает быть поистине уникальным, участие в нем примут команды "Сборная Ингушетии" и "Сборная Мира", которые выступят друг против друга", - сказал Калиматов.
По его словам, капитаном сборной Ингушетии выступит легендарный боксер Константин Цзю
, а сборную мира возглавит Кевин Джонсон
. Среди представителей сборной Ингушетии будут такие талантливые боксеры, как Курейш Сагов, Исмаил Илиев, Сергей Сергеев
и Ибрагим Торкоев.
Ожидается, что особое внимание привлечет медийный бой между Максом "Топором" Щербаковым и Лом-Али Газгириевым – руководителем Федерации бокса Ингушетии.
"Этот турнир станет не только ярким спортивным событием, но и важным шагом в развитии бокса в нашем регионе", - добавил глава региона.
Ранее президент России Владимир Путин
постановил отпраздновать в 2024 году 100-летие образования Ингушетии. Сообщалось, что правительство РФ выделило почти 120 миллионов рублей на подготовку и проведение празднования.
К празднику, который будет отмечаться 7 июля этого года, в регионе пройдут 13 крупных мероприятий, готовятся к изданию сборник архивных документов об истории становления республики, краеведческие, исторические, этнокультурные и поэтические сборники.
Кроме того, к юбилею региона будут приурочены межрегиональные фестиваль национальных культур и фестиваль самодеятельных исполнителей и музыкальных коллективов на народных инструментах.