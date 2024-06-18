https://ria.ru/20240618/turnir-1953778253.html

Международный турнир по боксу пройдет в Магасе в честь 100-летия Ингушетии

Международный турнир по боксу пройдет в Магасе в честь 100-летия Ингушетии - РИА Новости, 18.06.2024

Международный турнир по боксу пройдет в Магасе в честь 100-летия Ингушетии

Международный турнир по боксу, посвященный 100-летию государственности Ингушетии, пройдет в столице республики Магасе, в его рамках встретятся сборная Ингушетии РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T18:48

2024-06-18T18:48

2024-06-18T18:48

республика ингушетия

магас

россия

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

константин (костя) цзю

кевин джонсон

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НАЛЬЧИК, 18 мая – РИА Новости. Международный турнир по боксу, посвященный 100-летию государственности Ингушетии, пройдет в столице республики Магасе, в его рамках встретятся сборная Ингушетии и сборная мира, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Двадцать седьмого июня в Магасе состоится международный турнир по боксу, посвященный 100-летию Республики Ингушетия. Турнир обещает быть поистине уникальным, участие в нем примут команды "Сборная Ингушетии" и "Сборная Мира", которые выступят друг против друга", - сказал Калиматов. По его словам, капитаном сборной Ингушетии выступит легендарный боксер Константин Цзю, а сборную мира возглавит Кевин Джонсон. Среди представителей сборной Ингушетии будут такие талантливые боксеры, как Курейш Сагов, Исмаил Илиев, Сергей Сергеев и Ибрагим Торкоев. Ожидается, что особое внимание привлечет медийный бой между Максом "Топором" Щербаковым и Лом-Али Газгириевым – руководителем Федерации бокса Ингушетии. "Этот турнир станет не только ярким спортивным событием, но и важным шагом в развитии бокса в нашем регионе", - добавил глава региона. Ранее президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2024 году 100-летие образования Ингушетии. Сообщалось, что правительство РФ выделило почти 120 миллионов рублей на подготовку и проведение празднования. К празднику, который будет отмечаться 7 июля этого года, в регионе пройдут 13 крупных мероприятий, готовятся к изданию сборник архивных документов об истории становления республики, краеведческие, исторические, этнокультурные и поэтические сборники. Кроме того, к юбилею региона будут приурочены межрегиональные фестиваль национальных культур и фестиваль самодеятельных исполнителей и музыкальных коллективов на народных инструментах.

https://ria.ru/20231118/ingushetiya-1910211140.html

https://ria.ru/20231103/radiostantsii-1907302239.html

https://rsport.ria.ru/20240614/boks-1953031844.html

магас

россия

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

магас, россия, республика ингушетия, махмуд-али калиматов, константин (костя) цзю, кевин джонсон