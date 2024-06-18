https://ria.ru/20240618/torgovlya-1953579129.html
В Казахстане оценили последствия санкций против Московской биржи
В Казахстане оценили последствия санкций против Московской биржи - РИА Новости, 18.06.2024
В Казахстане оценили последствия санкций против Московской биржи
Санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ), не отразятся на торговых отношениях между Казахстаном и Россией, следует из заявления РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T09:38
2024-06-18T09:38
2024-06-18T09:38
экономика
россия
сша
казахстан
московская биржа
национальный клиринговый центр (нкц)
санкции в отношении россии
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АЛМА-АТА, 18 июн – РИА Новости. Санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ), не отразятся на торговых отношениях между Казахстаном и Россией, следует из заявления вице-премьера республики Серика Жумангарина. "У нас уже давно больше 85% расчётов с Россией идёт в национальной валюте", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах парламента, сообщает Sputnik Казахстан. Ранее США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. После этого, с 13 июня, Московская биржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Затем, 14 июня, о новых санкциях объявила и Великобритания. Она также включила в санкционный список эти три финансовых структуры. Банк России после этого заявил, что доллар и евро продолжат торговаться на внебиржевом рынке, и по нему начнёт рассчитывать официальный курс рубля. При этом в целом биржевой курс юаня к рублю будет задавать траекторию и для других рублевых валютных пар и станет ориентиром для участников рынка, поскольку, например, в мае его доля на торгах Московской биржи составила 54%. Таким образом, уже сейчас основной валютой на биржевых торгах стал юань, заключил регулятор.
https://ria.ru/20240618/rossiya-1953559912.html
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экономика, россия, сша, казахстан, московская биржа, национальный клиринговый центр (нкц), санкции в отношении россии
Экономика, Россия, США, Казахстан, Московская биржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ), Санкции в отношении России
В Казахстане оценили последствия санкций против Московской биржи
Вице-премьер Казахстана Жумангарин: санкции не отразятся на торговле с Россией
АЛМА-АТА, 18 июн – РИА Новости. Санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ), не отразятся на торговых отношениях между Казахстаном и Россией, следует из заявления вице-премьера республики Серика Жумангарина.
"У нас уже давно больше 85% расчётов с Россией идёт в национальной валюте", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах парламента, сообщает Sputnik Казахстан.
Ранее США
ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. После этого, с 13 июня, Московская биржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Затем, 14 июня, о новых санкциях объявила и Великобритания
. Она также включила в санкционный список эти три финансовых структуры.
Банк России после этого заявил, что доллар и евро продолжат торговаться на внебиржевом рынке, и по нему начнёт рассчитывать официальный курс рубля.
При этом в целом биржевой курс юаня к рублю будет задавать траекторию и для других рублевых валютных пар и станет ориентиром для участников рынка, поскольку, например, в мае его доля на торгах Московской биржи составила 54%. Таким образом, уже сейчас основной валютой на биржевых торгах стал юань, заключил регулятор.