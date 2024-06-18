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В США Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде, пишут СМИ

В США Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде, пишут СМИ - РИА Новости, 18.06.2024

В США Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде, пишут СМИ

Американского певца Джастина Тимберлейка арестовали в элитном районе в пригороде Нью-Йорка за вождение в нетрезвом виде, сообщает телеканал ABC News. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:39

2024-06-18T16:39

2024-06-18T16:39

шоубиз

нью-йорк (город)

джастин тимберлейк

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Американского певца Джастина Тимберлейка арестовали в элитном районе в пригороде Нью-Йорка за вождение в нетрезвом виде, сообщает телеканал ABC News. Отмечается, что инцидент произошел в понедельник вечером в округе Саффолк в штате Нью-Йорк. Во вторник поп-звезда предстанет перед судом. "Певца Джастина Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде в Хэмптонсе", - передает телеканал со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Джастин Тимберлейк – знаменитый американский певец, обладатель четырех премий "Эмми" и девяти премий "Грэмми".

https://ria.ru/20240513/bushemi-1945481839.html

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нью-йорк (город), джастин тимберлейк, в мире