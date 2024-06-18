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В США Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде, пишут СМИ - РИА Новости, 18.06.2024
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Шоубиз
 
16:39 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/timberleyk-1953734926.html
В США Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде, пишут СМИ
В США Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде, пишут СМИ - РИА Новости, 18.06.2024
В США Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде, пишут СМИ
Американского певца Джастина Тимберлейка арестовали в элитном районе в пригороде Нью-Йорка за вождение в нетрезвом виде, сообщает телеканал ABC News. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T16:39
2024-06-18T16:39
шоубиз
нью-йорк (город)
джастин тимберлейк
в мире
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Американского певца Джастина Тимберлейка арестовали в элитном районе в пригороде Нью-Йорка за вождение в нетрезвом виде, сообщает телеканал ABC News. Отмечается, что инцидент произошел в понедельник вечером в округе Саффолк в штате Нью-Йорк. Во вторник поп-звезда предстанет перед судом. "Певца Джастина Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде в Хэмптонсе", - передает телеканал со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Джастин Тимберлейк – знаменитый американский певец, обладатель четырех премий "Эмми" и девяти премий "Грэмми".
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нью-йорк (город)
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нью-йорк (город), джастин тимберлейк, в мире
Шоубиз, Нью-Йорк (город), Джастин Тимберлейк, В мире
В США Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде, пишут СМИ

ABC News: Тимберлейка арестовали за нетрезвое вождение в пригороде Нью-Йорка

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Джастин Тимберлейк
Певец Джастин Тимберлейк - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец Джастин Тимберлейк. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Американского певца Джастина Тимберлейка арестовали в элитном районе в пригороде Нью-Йорка за вождение в нетрезвом виде, сообщает телеканал ABC News.
Отмечается, что инцидент произошел в понедельник вечером в округе Саффолк в штате Нью-Йорк. Во вторник поп-звезда предстанет перед судом.
"Певца Джастина Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде в Хэмптонсе", - передает телеканал со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Джастин Тимберлейк – знаменитый американский певец, обладатель четырех премий "Эмми" и девяти премий "Грэмми".
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ШоубизНью-Йорк (город)Джастин ТимберлейкВ мире
 
 
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