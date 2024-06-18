https://ria.ru/20240618/teplovoz-1953797931.html

В Новороссийске тепловоз сошел с рельсов

В Новороссийске тепловоз сошел с рельсов - РИА Новости, 18.06.2024

В Новороссийске тепловоз сошел с рельсов

Тепловоз сошел с рельсов в Новороссийске, аварию устраняют, сообщил заместитель главы города Александр Яменсков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T19:47

2024-06-18T19:47

2024-06-18T19:47

происшествия

новороссийск

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Тепловоз сошел с рельсов в Новороссийске, аварию устраняют, сообщил заместитель главы города Александр Яменсков в Telegram-канале. "На улице Магистральной сошел с рельсов состав. Ведется работа по устранению аварии. Будет выполнена отцепка вагонов от тепловоза с целью освобождения проезжей части", - написал Яменсков. Как уточнили журналистам в пресс-службе администрации города, движение крайне затруднено, поэтому власти просят жителей и туристов выбирать альтернативные объездные пути.

https://ria.ru/20240505/proisshestviya-1943944696.html

новороссийск

краснодарский край

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, новороссийск, краснодарский край