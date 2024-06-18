https://ria.ru/20240618/teplovoz-1953797931.html
В Новороссийске тепловоз сошел с рельсов
В Новороссийске тепловоз сошел с рельсов - РИА Новости, 18.06.2024
В Новороссийске тепловоз сошел с рельсов
Тепловоз сошел с рельсов в Новороссийске, аварию устраняют, сообщил заместитель главы города Александр Яменсков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T19:47
2024-06-18T19:47
2024-06-18T19:47
происшествия
новороссийск
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Тепловоз сошел с рельсов в Новороссийске, аварию устраняют, сообщил заместитель главы города Александр Яменсков в Telegram-канале. "На улице Магистральной сошел с рельсов состав. Ведется работа по устранению аварии. Будет выполнена отцепка вагонов от тепловоза с целью освобождения проезжей части", - написал Яменсков. Как уточнили журналистам в пресс-службе администрации города, движение крайне затруднено, поэтому власти просят жителей и туристов выбирать альтернативные объездные пути.
https://ria.ru/20240505/proisshestviya-1943944696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск, краснодарский край
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край
В Новороссийске тепловоз сошел с рельсов
Заммэра Новороссийска: на Магистральной улице сошел с рельсов тепловоз