https://ria.ru/20240618/tek-1953761490.html
Россия и ЦАР обсудили сотрудничество в различных отраслях ТЭК
Россия и ЦАР обсудили сотрудничество в различных отраслях ТЭК - РИА Новости, 18.06.2024
Россия и ЦАР обсудили сотрудничество в различных отраслях ТЭК
Замглавы Минэнерго РФ Сергей Мочальников и министр-делегат в администрации президента ЦАР по вопросам капитального строительства и стратегических инвестиций... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:51
2024-06-18T17:51
2024-06-18T17:51
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россия
москва
сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Замглавы Минэнерго РФ Сергей Мочальников и министр-делегат в администрации президента ЦАР по вопросам капитального строительства и стратегических инвестиций Паскаль Бида Коягбеле рассмотрели вопросы сотрудничества в различных отраслях ТЭК, в том числе в сфере проектирования и строительства новых объектов генерации, сообщило российское министерство. "Ключевой темой стало взаимодействие двух стран в электроэнергетической сфере, в частности, в проектировании и строительстве новых генерирующих объектов. В Минэнерго также отметили готовность оказать содействие в проведении комплексного анализа текущего состояния энергосистемы ЦАР с последующей выработкой рекомендаций по ее развитию", - говорится в сообщении. Кроме того, стороны обсудили многостороннее сотрудничество в рамках работы Международного агентства по возобновляемой энергетике (IRENA). Отмечается, что по итогам встречи делегация ЦАР была приглашена посетить Российскую энергетическую неделю, которая пройдет в Москве с 26 по 28 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20240605/pmef-1950558444.html
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цар, россия, москва, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ЦАР, Россия, Москва, Сергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Россия и ЦАР обсудили сотрудничество в различных отраслях ТЭК
Замглавы Минэнерго Мочальников и министр Коягбеле обсудили сотрудничество по ТЭК