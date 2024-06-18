https://ria.ru/20240618/teatr-1953605310.html

В Москве пройдет второй фестиваль "Театральные выходные"

В Москве пройдет второй фестиваль "Театральные выходные" - РИА Новости, 18.06.2024

В Москве пройдет второй фестиваль "Театральные выходные"

Второй фестиваль "Театральные выходные" пройдет в парке "Зарядье" в Москве 22 и 23 июня, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T11:13

2024-06-18T11:13

2024-06-18T11:13

культура

москва

зарядье

российский академический молодежный театр

московский драматический театр имени а. с. пушкина

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Второй фестиваль "Театральные выходные" пройдет в парке "Зарядье" в Москве 22 и 23 июня, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры. "Второй фестиваль "Театральные выходные" пройдет на разных площадках парка "Зарядье" 22 и 23 июня. Первый день будет посвящен 100-летним юбилеям со дня рождения писателей Виктора Астафьева, Бориса Васильева, Булата Окуджавы и 95-летию со дня рождения Василия Шукшина, а второй — 225-летию со дня рождения Александра Пушкина", - говорится в сообщении. Отмечается, что перед горожанами и туристами выступят 120 актеров и музыкантов Московского Художественного театра имени А.П. Чехова, Российского академического молодежного театра, Московского театра "Эрмитаж", Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" и других культурных учреждений. Мероприятия пройдут с 12.00 до 20.00, вход свободный. "Тема театрального фестиваля в этом году — "Через 100 лет". Программа включает в себя 25 событий, среди которых спектакли, музыкально-поэтические выступления и мастер-классы", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

https://ria.ru/20240617/teatr-1953389972.html

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москва, зарядье, российский академический молодежный театр , московский драматический театр имени а. с. пушкина