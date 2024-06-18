https://ria.ru/20240618/tailand-1953656168.html

Сенат Таиланда законодательно уравнял однополые браки и традиционные

Сенат Таиланда законодательно уравнял однополые браки и традиционные - РИА Новости, 18.06.2024

Сенат Таиланда законодательно уравнял однополые браки и традиционные

Сенат, верхняя палата парламента Таиланда, заслушал и одобрил во вторник в последнем чтении поправки к Гражданскому кодексу Таиланда, уравнивающие в правах... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:45

2024-06-18T13:45

2024-06-18T13:45

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БАНГКОК, 18 июн – РИА Новости. Сенат, верхняя палата парламента Таиланда, заслушал и одобрил во вторник в последнем чтении поправки к Гражданскому кодексу Таиланда, уравнивающие в правах традиционные и однополые браки и известные в совокупности как "Закон об однополых браках". Таиландский сетевой телеканал The Reporters вел прямую трансляцию голосования по окончательному варианту закона. Голосование прошло после дебатов, длившихся три с половиной часа. "За одобрение поправок к Гражданскому кодексу в последнем чтении проголосовали 130 сенаторов, против проголосовали 4 сенатора, воздержались 18 сенаторов", - объявил после голосования председательствовавший на заседании первый вице-президент сената генерал Сингсык Сингпхрай. Поправки будут далее направлены в кабинет министров Таиланда для последующей публикации в Royal Government Gazette, специальном издании для публикации новых указов, законов и подзаконных актов, добавил он. Поправки вступят в силу через 120 дней после публикации в Royal Government Gazette. Принятые во вторник новые статьи гражданского законодательства Таиланда уравнивают в правах традиционные и однополые браки, в том числе в правах на регистрацию, распоряжение совместно нажитым имуществом, наследование собственности, получение права опеки над недееспособным супругом, и других.

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в мире, таиланд