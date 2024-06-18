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В Краснодаре появилась табличка с орфографической ошибкой в названии улицы

В Краснодаре появилась табличка с орфографической ошибкой в названии улицы - РИА Новости, 18.06.2024

В Краснодаре появилась табличка с орфографической ошибкой в названии улицы

Табличка с ошибкой в названии улицы имени Космонавта Гагарина появилась на пятиэтажке в Краснодаре, в ближайшее время на фасаде закрепят новую, а с подрядчиком, РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:37

2024-06-18T14:37

2024-06-18T14:37

краснодар

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Табличка с ошибкой в названии улицы имени Космонавта Гагарина появилась на пятиэтажке в Краснодаре, в ближайшее время на фасаде закрепят новую, а с подрядчиком, который установил ее, проведут профилактическую беседу, сообщил муниципальный центр управления (МЦУ) города в Telegram-канале. Ранее в сети появились кадры фасада краснодарской пятиэтажки № 246, где на табличке написано "улица им. Космонафта Гагарина". "Разобрались в резонансной ситуации с табличкой на доме по улице Космонавта Гагарина. Выяснили, что при проведении капитального ремонта дома подрядчик НКО "Фонд капитального ремонта" установил табличку с ошибкой. В министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края нам рассказали, что табличку уже убрали", - говорится в сообщении. В ближайшее время будет установлена новая табличка, а с подрядчиком проведут разъяснительную работу, чтобы подобные ситуации больше не повторялись, заключили в МУЦ.

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краснодар, краснодарский край, происшествия