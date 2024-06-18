Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре появилась табличка с орфографической ошибкой в названии улицы - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/tablichka-1953675959.html
В Краснодаре появилась табличка с орфографической ошибкой в названии улицы
В Краснодаре появилась табличка с орфографической ошибкой в названии улицы - РИА Новости, 18.06.2024
В Краснодаре появилась табличка с орфографической ошибкой в названии улицы
Табличка с ошибкой в названии улицы имени Космонавта Гагарина появилась на пятиэтажке в Краснодаре, в ближайшее время на фасаде закрепят новую, а с подрядчиком, РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:37
2024-06-18T14:37
краснодар
краснодарский край
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953671068_0:21:1059:617_1920x0_80_0_0_bbd22b2bab08065ca7d64dc877ae4f7d.jpg
КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Табличка с ошибкой в названии улицы имени Космонавта Гагарина появилась на пятиэтажке в Краснодаре, в ближайшее время на фасаде закрепят новую, а с подрядчиком, который установил ее, проведут профилактическую беседу, сообщил муниципальный центр управления (МЦУ) города в Telegram-канале. Ранее в сети появились кадры фасада краснодарской пятиэтажки № 246, где на табличке написано "улица им. Космонафта Гагарина". "Разобрались в резонансной ситуации с табличкой на доме по улице Космонавта Гагарина. Выяснили, что при проведении капитального ремонта дома подрядчик НКО "Фонд капитального ремонта" установил табличку с ошибкой. В министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края нам рассказали, что табличку уже убрали", - говорится в сообщении. В ближайшее время будет установлена новая табличка, а с подрядчиком проведут разъяснительную работу, чтобы подобные ситуации больше не повторялись, заключили в МУЦ.
https://ria.ru/20240307/banner-1931761950.html
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953671068_188:0:1059:653_1920x0_80_0_0_00727e8a17ce1d24b9c3844871234f8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодар, краснодарский край, происшествия
Краснодар, Краснодарский край, Происшествия
В Краснодаре появилась табличка с орфографической ошибкой в названии улицы

В Краснодаре появилась табличка с ошибкой в названии улицы Космонавта Гагарина

© Телеканал "Краснодар"/TelegramТабличка с ошибкой в названии улицы имени Космонавта Гагарина в Краснодаре
Табличка с ошибкой в названии улицы имени Космонавта Гагарина в Краснодаре
© Телеканал "Краснодар"/Telegram
Табличка с ошибкой в названии улицы имени Космонавта Гагарина в Краснодаре
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Табличка с ошибкой в названии улицы имени Космонавта Гагарина появилась на пятиэтажке в Краснодаре, в ближайшее время на фасаде закрепят новую, а с подрядчиком, который установил ее, проведут профилактическую беседу, сообщил муниципальный центр управления (МЦУ) города в Telegram-канале.
Ранее в сети появились кадры фасада краснодарской пятиэтажки № 246, где на табличке написано "улица им. Космонафта Гагарина".
"Разобрались в резонансной ситуации с табличкой на доме по улице Космонавта Гагарина. Выяснили, что при проведении капитального ремонта дома подрядчик НКО "Фонд капитального ремонта" установил табличку с ошибкой. В министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края нам рассказали, что табличку уже убрали", - говорится в сообщении.
В ближайшее время будет установлена новая табличка, а с подрядчиком проведут разъяснительную работу, чтобы подобные ситуации больше не повторялись, заключили в МУЦ.
Баннер с ошибкой повесили в Обнинске
В Обнинске повесили большой предвыборный баннер с ошибкой в слове
7 марта, 16:00
 
КраснодарКраснодарский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала