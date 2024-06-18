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Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 18.06.2024
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13:16 18.06.2024 (обновлено: 13:43 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/svo-1953646583.html
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 18.06.2024
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили за сутки четыре атаки, ВСУ потеряли до 355 военнослужащих, две американские... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:16
2024-06-18T13:43
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили за сутки четыре атаки, ВСУ потеряли до 355 военнослужащих, две американские бронемашины MaxxPro, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в течение прошедших суток улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 144-й пехотной, 24-й механизированной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Камышевка, Новгородское и Торецк Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 142-й пехотной, 23-й и 110-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, противник потерял до 355 военнослужащих, две боевые бронированные машины MaxxPro производства США, два автомобиля, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США и 100-мм пушку "Рапира".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение

Минобороны: группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили за сутки четыре атаки, ВСУ потеряли до 355 военнослужащих, две американские бронемашины MaxxPro, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в течение прошедших суток улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 144-й пехотной, 24-й механизированной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Камышевка, Новгородское и Торецк Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 142-й пехотной, 23-й и 110-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, противник потерял до 355 военнослужащих, две боевые бронированные машины MaxxPro производства США, два автомобиля, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США и 100-мм пушку "Рапира".
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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