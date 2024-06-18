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Подразделения группировки "Север" отразили две контратаки ВСУ
Подразделения группировки "Север" отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 18.06.2024
Подразделения группировки "Север" отразили две контратаки ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад, отразили две контратаки... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:14
2024-06-18T13:14
2024-06-18T13:43
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
волчанск
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад, отразили две контратаки штурмовых групп противника, тот потерял до 130 военных, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 120-й, 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Волоховское, Синельниково и Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ и 13-й бригады нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе БТР Stryker производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122-мм гаубица Д-30.3", - отмечает МО РФ.
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безопасность, вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Север" отразили две контратаки ВСУ
МО: подразделения группировки "Север" отразили две контратаки ВСУ за сутки