https://ria.ru/20240618/svo-1953645113.html

Подразделения группировки "Север" отразили две контратаки ВСУ

Подразделения группировки "Север" отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 18.06.2024

Подразделения группировки "Север" отразили две контратаки ВСУ

Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад, отразили две контратаки... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:14

2024-06-18T13:14

2024-06-18T13:43

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

волчанск

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад, отразили две контратаки штурмовых групп противника, тот потерял до 130 военных, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 120-й, 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Волоховское, Синельниково и Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ и 13-й бригады нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе БТР Stryker производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122-мм гаубица Д-30.3", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волчанск

харьковская область

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безопасность, вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)