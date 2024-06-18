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Украинские войска нанесли удары по жилому массиву в Горловке
Украинские войска нанесли удары по жилому массиву в Горловке - РИА Новости, 18.06.2024
Украинские войска нанесли удары по жилому массиву в Горловке
Украинские войска нанесли удары двумя беспилотниками-камикадзе по жилому массиву "Комсомолец" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:06
2024-06-18T12:06
2024-06-18T12:06
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Украинские войска нанесли удары двумя беспилотниками-камикадзе по жилому массиву "Комсомолец" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Украинские вооруженные бандформирования нанесли удары по жилому массиву "Комсомолец" двумя дронами-камикадзе", - написал Приходько.По его словам, удары наносятся прицельно. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 11.00 мск украинский дрон-камикадзе нанес удар в Никитовском районе Горловки. О последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240607/reb-1950698682.html
https://ria.ru/20240505/gorlovka-1944004432.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
Украинские войска нанесли удары по жилому массиву в Горловке
Мэр Приходько: ВСУ нанесли удары по жилому массиву "Комсомолец" в Горловке