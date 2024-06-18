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Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Горловке - РИА Новости, 18.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:05 18.06.2024 (обновлено: 11:00 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/svo-1953572701.html
Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Горловке
Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Горловке - РИА Новости, 18.06.2024
Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Горловке
Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Никитовском районе Горловки, кроме того за 25 минут выпущено десять "натовских" снарядов по Петровскому району... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T09:05
2024-06-18T11:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
петровский район
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Никитовском районе Горловки, кроме того за 25 минут выпущено десять "натовских" снарядов по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08.10 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. О последствиях пока не сообщается. По данным ведомства, с 8.10 до 8.35 мск Петровский район Донецка трижды подвергался обстрелу, выпущено 10 снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, Киевский - в северной части города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эти районы регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240618/naemniki-1953562013.html
https://ria.ru/20240617/ukraina-1952952807.html
https://ria.ru/20240613/zapad-1952370132.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, петровский район, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Петровский район, Стирол, НАТО
Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Горловке

Украинский БПЛА сбросил боеприпас в Никитовском районе Горловки

© Фото : Приходько РИК/TelegramВзрывоопасный предмет, сброшенный ВФУ с беспилотного летательного аппарата в Никитовском районе Горловки. 18 июня 2024
Взрывоопасный предмет, сброшенный ВФУ с беспилотного летательного аппарата в Никитовском районе Горловки. 18 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Взрывоопасный предмет, сброшенный ВФУ с беспилотного летательного аппарата в Никитовском районе Горловки. 18 июня 2024
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ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Никитовском районе Горловки, кроме того за 25 минут выпущено десять "натовских" снарядов по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08.10 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. О последствиях пока не сообщается.
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По данным ведомства, с 8.10 до 8.35 мск Петровский район Донецка трижды подвергался обстрелу, выпущено 10 снарядов калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Петровский район расположен на западной окраине Донецка, Киевский - в северной части города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эти районы регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкПетровский районСтиролНАТО
 
 
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