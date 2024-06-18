https://ria.ru/20240618/svo-1953567390.html

Украинские войска с начала суток многократно обстреляли Донецк

Украинские войска с начала суток многократно обстреляли Донецк - РИА Новости, 18.06.2024

Украинские войска с начала суток многократно обстреляли Донецк

Украинские войска с начала суток многократно обстреляли Донецк, выпустив 16 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T08:06

2024-06-18T08:06

2024-06-18T08:06

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

украина

нато

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ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Украинские войска с начала суток многократно обстреляли Донецк, выпустив 16 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01:15 – населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм… 02:20 – населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 6.25 обстрел возобновился и за час выпущено двенадцать таких же снарядов по Киевскому и Петровскому районам города. О последствиях пока не сообщается. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, Киевский - в северной части города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эти районы регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231015/vsu-1902871428.html

донецк

петровский район

украина

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донецк, петровский район, украина, нато