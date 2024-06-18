Украинские войска с начала суток многократно обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ с начала суток выпустили 16 снарядов по Донецку
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Украинские войска с начала суток многократно обстреляли Донецк, выпустив 16 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01:15 – населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм… 02:20 – населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 6.25 обстрел возобновился и за час выпущено двенадцать таких же снарядов по Киевскому и Петровскому районам города. О последствиях пока не сообщается.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, Киевский - в северной части города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эти районы регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
15 октября 2023, 10:26